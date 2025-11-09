Junge Tirolerin nach Betrug um 50.000 Euro ärmer

Und schon wieder schlugen skrupellose Internetbetrüger in Tirol zu! Dabei wollte eine 20-Jährige eigentlich nur ihr Vermögen mit vermeintlich seriösen Investment-Geschäften vermehren. Hohe Gewinne wurden der jungen Frau versprochen – doch jetzt ist sie um rund 50.000 Euro ärmer.
Die 20-jährige Frau aus Strassen in Osttirol wurde Ende Juli von Unbekannten über eine Social-Media-Plattform kontaktiert. Die Kriminellen verleiteten die gutgläubige Österreicherin dazu, durch Registrierung einer Online-Wallet Geld zu überweisen.
Guthaben wurden nie ausgezahlt
„Im Gegenzug wurden in einer auf das Opfer ausgewiesenen Website ein Guthaben und ein Gewinn vorgegeben“, heißt es seitens der Polizei. Zu einer Auszahlung kam es jedoch nie. Der Schaden beläuft sich laut den Ermittlern auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.