Schon 90% Heilungschance bei Kindern mit Blutkrebs

„Da sich bei Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalter die Zellen besonders schnell vermehren, wirken unsere bestehenden Chemo-und Strahlentherapien, die sich insbesondere auf sich teilende Zellen fokussieren, besonders gut. 80 bis 85 Prozent aller kindlichen akuten lymphoblastischen Leukämie-(ALL)-Patienten können im ersten Anlauf, weitere 60 Prozent im zweiten Anlauf geheilt werden. Damit erreichen wir hier schon eine gute Heilungsrate von 95 Prozent“, betonte der Kinderonkologe. „Auch bei Lymphomen gibt es – je nach Unterart – eine gute Prognose. Insgesamt können hier 85 bis 90 Prozent der Kinder geheilt werden.“