Ohne OP und Narkose ambulant von Krebs geheilt

Seit einigen Jahren beschäftigt sich das Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie der Klinik Hietzing mit dem Thema Kryoablation. „Kryo“ steht für Kälte, „Ablation“ für Entfernung – womit das Verfahren auch schon umschrieben ist: Durch kleine Kanülen wird Gewebe lokal bis auf minus 40 Grad Celsius abgekühlt und stirbt ab. Für Frau Helene P. bedeutete das die Heilung von Brustkrebs ohne Operation und ohne Vollnarkose.