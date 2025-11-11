Ohne OP und Narkose ambulant von Krebs geheilt

Es klingt wie ein Wunder: trotz der Diagnose Brustkrebs nach einem kurzen ambulanten Termin geheilt heimgehen. Das gelingt jedoch immer häufiger in der Klinik Hietzing in Wien – etwa bei Helene P., die staunt: „Ich hätte nie gedacht, dass eine so schonende Behandlung möglich ist.“
Seit einigen Jahren beschäftigt sich das Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie der Klinik Hietzing mit dem Thema Kryoablation. „Kryo“ steht für Kälte, „Ablation“ für Entfernung – womit das Verfahren auch schon umschrieben ist: Durch kleine Kanülen wird Gewebe lokal bis auf minus 40 Grad Celsius abgekühlt und stirbt ab. Für Frau Helene P. bedeutete das die Heilung von Brustkrebs ohne Operation und ohne Vollnarkose.
