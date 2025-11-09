China übernimmt Führung bei globaler Energiewende

Zwei Drittel des globalen PV-Ausbaus entfallen auf China

Aber auch beim Ausbau der Kapazitäten liegt China weit voran: Weltweit wurden in der ersten Hälfte dieses Jahres 380 Gigawatt Photovoltaik zugebaut. 67 Prozent davon entfielen auf China. Global betrachtet übertrafen Solar- und Windkraft das Nachfragewachstum: Bei einem Plus des weltweiten Strombedarfs von 2,6 Prozent (plus 369 TWh) steuerten Solar (plus 306 TWh bzw. 31 Prozent) und Wind (plus 97 TWh bzw. 7,7 Prozent) mehr als genug bei. Erstmals überholten Erneuerbare die Kohle im globalen Strommix (34,3 Prozent zu 33,1 Prozent).