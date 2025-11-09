Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Solar- und Windkraft

China übernimmt Führung bei globaler Energiewende

Digital
09.11.2025 11:24
Eine Photovoltaik-Anlage in Lingwu in der nordchinesischen Region Ningxia
Eine Photovoltaik-Anlage in Lingwu in der nordchinesischen Region Ningxia(Bild: AFP/STR)

China hat im ersten Halbjahr 2025 sein Stromnachfrage-­Wachstum vollständig mit Erzeugung aus erneuerbaren Quellen gedeckt und damit Kohleverstromung und Emissionen gesenkt. Laut einem Bericht entfielen 55 Prozent des weltweiten Solarenergie-Zuwachses und 82 Prozent des Windzuwachses auf die Volksrepublik – ein klarer Beleg für Pekings derzeitige Führungsrolle bei der Energiewende, hieß es.

0 Kommentare

Laut dem Bericht „Global Electricity Mid-Year Insights 2025“ des Thinktanks Ember legte die Solarproduktion in China gegenüber dem Vorjahreszeitraum konkret um 168 Terawattstunden (TWh) zu (plus 43 Prozent), die Windkraft um 79 TWh (plus 16 Prozent). Der Solaranteil am Strommix stieg damit auf 11,5 Prozent, Wind auf 12 Prozent. Gleichzeitig ging die Kohleverstromung um 56 TWh (minus 2 Prozent) zurück, die Emissionen des Stromsektors sanken um 46 Millionen Tonnen CO2 (minus 1,7 Prozent).

Neue Solarrekorde gab es quer über den Globus: Unter den 20 größten Solarstrom-Erzeugern erzeugten sieben Länder – Ungarn, Griechenland, die Niederlande, Pakistan, Spanien, Australien und Deutschland – im ersten Halbjahr 2025 jeweils 20 Prozent oder mehr ihres Stroms aus Photovoltaik.

Ungarn lag mit knapp 30 Prozent vorn. Griechenland und die Niederlande übersprangen jeweils 25 Prozent. Den größten Sprung verzeichnete Pakistan: von 4,4 Prozent (im ersten Halbjahr 2021) auf 21,9 Prozent (erste Jahreshälfte 2025), getrieben vom Boom bei Dach-PV als Reaktion auf hohe Strompreise.

Lesen Sie auch:
Öko-Offensive
Photovoltaik bremst die hohen Stromkosten aus!
08.02.2025
Krone Plus Logo
„Strom im Tank“
Superspeicher „made in Europe“ für Energiewende
20.10.2025
Krone Plus Logo
KronePLUS-Leitfaden
Balkonkraftwerke: Alles, was Sie wissen müssen
02.10.2023

Zwei Drittel des globalen PV-Ausbaus entfallen auf China
Aber auch beim Ausbau der Kapazitäten liegt China weit voran: Weltweit wurden in der ersten Hälfte dieses Jahres 380 Gigawatt Photovoltaik zugebaut. 67 Prozent davon entfielen auf China. Global betrachtet übertrafen Solar- und Windkraft das Nachfragewachstum: Bei einem Plus des weltweiten Strombedarfs von 2,6 Prozent (plus 369 TWh) steuerten Solar (plus 306 TWh bzw. 31 Prozent) und Wind (plus 97 TWh bzw. 7,7 Prozent) mehr als genug bei. Erstmals überholten Erneuerbare die Kohle im globalen Strommix (34,3 Prozent zu 33,1 Prozent).

Allerdings legte auch die Stromerzeugung aus Atomkraft im ersten Halbjahr weltweit um 33 TWh (plus 2,5 Prozent) zu und hielt ihren Anteil von 9,1 Prozent am Strommix. Den größten Beitrag lieferte China (plus 24 TWh).

Mehr CO2-Emissionen in USA und EU
Der Kontrast zu anderen Großregionen unterstreicht Chinas Ausnahmerolle: In den USA hielt der Zuwachs bei Erneuerbaren mit der Nachfrage nicht Schritt. Kohle sprang ein und die Emissionen stiegen um 33 Millionen Tonnen CO2. In der EU führten schwache Wind- und Hydroerträge zu mehr Stromerzeugung aus Gas und auch etwas mehr aus Kohle. Die Emissionen nahmen um 13 Millionen Tonnen zu.

Ember spricht von einem Wendepunkt: Solar und Wind wachsen inzwischen schnell genug, um den globalen Mehrbedarf zu decken, die fossile Stromerzeugung nähert sich dem Höhepunkt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gemeinsame Übung der kambodschanischen und chinesischen Streitkräfte im Mai: Ein KI-Hunderoboter ...
Krone Plus Logo
Chip-Embargo unwirksam
Wie China mit DeepSeek und KI-Robotern aufrüstet
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Ein richtiges Klapprad ist das DYU D3F nicht, nur der Lenker lässt sich einklappen. Damit wird ...
Krone Plus Logo
DYU D3F am Prüfstand
Ein Klapp-E-Bike um 550 Euro: Kann das gut gehen?
Für das Bundesheer ist es essenziell, nicht von ausländischen Cloud-Anbietern abhängig zu sein.
Krone Plus Logo
Digitale Souveränität
Wie das Bundesheer IT-Abhängigkeiten abschüttelt
Nvidia-CEO Jensen Huang, der bei öffentlichen Auftritten gerne Lederjacke trägt, ist ...
Krone Plus Logo
5 Bio. US-Dollar wert!
Wieso Nvidia so gut KI kann – und was danach kommt
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
134.015 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
117.153 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
105.853 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Digital
Solar- und Windkraft
China übernimmt Führung bei globaler Energiewende
Krone Plus Logo
Gefährliches Vergnügen
Let‘s talk about Sexting: So sagen Sie es dem Kind
Krone Plus Logo
Wettrüsten in Ukraine
Wie russische Billig-Drohnen den Krieg verändern
Krone Plus Logo
Entwicklungsbremse
Wie Tablet, Handy & Co. Kleinkindern schaden
Vermeintliche Anlage
441.000 Euro an Internetbetrüger verloren

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf