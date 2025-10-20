Superspeicher „made in Europe“ für Energiewende

Wenn in Spanien wieder einmal die Lichter flackern oder in Österreich über den nächsten Stromengpass diskutiert wird, dann hat Dr. Josef Wildburger aus St. Pölten (NÖ) meist schon eine klare Diagnose parat: „Unser Stromsystem ist wie ein Straßennetz“, sagt der langjährige Energieexperte. „In manchen Gegenden staut sich der Strom, in anderen herrscht teils gähnende Leere.“