Verbot für Teenager?
Macron: „Soziale Medien sind Ursache von Gewalt“
Präsident Emmanuel Macron denkt an ein Verbot für die Nutzung von Social Media für Kinder unter 15 Jahren. Als Vorbild für die Sperre von Instagram, TikTok & Co. dient ihm Australien.
Berichten zufolge will Macron das Gesetzgebungsverfahren Anfang Jänner einleiten. Geplant sei, dass die Verbote im September in Kraft treten.
Zudem solle das für diese Altersgruppe bestehende Verbot von Mobiltelefonen an Schulen auf ältere Schüler ausgeweitet werden, berichteten die Zeitung „Le Monde“ und der Sender France Info am Mittwoch. Macron hat soziale Medien wiederholt als eine Ursache von Gewalt unter jungen Menschen bezeichnet.
Verbot als „Schutz“
Macron selbst ging in seiner Neujahrsansprache nicht auf konkrete Pläne ein, kündigte jedoch an, „unsere Kinder und Teenager vor sozialen Medien und Bildschirmen zu schützen“. Man solle dem Vorbild Australiens folgen.
Australien hatte im Dezember als weltweit erstes Land verboten, dass Unter-16-Jährige Plattformen wie Facebook, Snapchat, TikTok und YouTube nutzen.
