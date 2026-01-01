Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verbot für Teenager?

Macron: „Soziale Medien sind Ursache von Gewalt“

Ausland
01.01.2026 11:02
Präsident Emmanuel Macron bei seiner Neujahresansprache
Präsident Emmanuel Macron bei seiner Neujahresansprache(Bild: AFP/DIMITAR DILKOFF)

Präsident Emmanuel Macron denkt an ein Verbot für die Nutzung von Social Media für Kinder unter 15 Jahren. Als Vorbild für die Sperre von Instagram, TikTok & Co. dient ihm Australien.

0 Kommentare

Berichten zufolge will Macron das Gesetzgebungsverfahren Anfang Jänner einleiten. Geplant sei, dass die Verbote im September in Kraft treten.

Zudem solle das für diese Altersgruppe bestehende Verbot von Mobiltelefonen an Schulen auf ältere Schüler ausgeweitet werden, berichteten die Zeitung „Le Monde“ und der Sender France Info am Mittwoch. Macron hat soziale Medien wiederholt als eine Ursache von Gewalt unter jungen Menschen bezeichnet.

Lesen Sie auch:
Drei Viertel der Elf- bis 17-Jährigen nutzen in Österreich zumindest ein soziales Netzwerk.
Australien als Vorbild
Social-Media-Mindestalter: SPÖ erhöht den Druck
27.12.2025
Krone Plus Logo
„Lieber Premier, ...“
Australiens Kids pfeifen auf Social-Media-Sperre
11.12.2025

Verbot als „Schutz“
Macron selbst ging in seiner Neujahrsansprache nicht auf konkrete Pläne ein, kündigte jedoch an, „unsere Kinder und Teenager vor sozialen Medien und Bildschirmen zu schützen“. Man solle dem Vorbild Australiens folgen.

Australien hatte im Dezember als weltweit erstes Land verboten, dass ⁠Unter-16-Jährige Plattformen wie Facebook, Snapchat, TikTok und YouTube nutzen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf