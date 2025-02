Photovoltaik bremst die hohen Stromkosten aus!

Der Blick auf die aktuellen Abrechnungen, die jetzt flächendeckend in jeden Haushalt flatterten, mag für viele ein veritabler Schock gewesen sein. Denn mit dem Jahreswechsel waren die Strompreise in ganz Österreich mehr als deutlich gestiegen. Besonders betroffen sind von dieser Entwicklung die Stromkunden in Niederösterreich, wo die Kosten im Durchschnitt um 47 Prozent gestiegen sind.