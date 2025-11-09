18-Jähriger bei Skiunfall am Gletscher verletzt

Fataler Skiunfall am Samstagnachmittag am Hintertuxer Gletscher in Tirol: Ein Deutscher (18) wurde auf der Piste von einem bislang unbekannten Skifahrer erfasst. Beide Wintersportler kamen zu Sturz. Der junge Urlauber bemerkte erst später, dass er sich bei der Kollision eine Schnittverletzung am Oberschenkel zugezogen hatte.
Gegen 14 Uhr fuhr der junge Deutsche von der Bergstation der Bahn „Gefrorene Wand“ die rote Piste 4 ab. Doch dabei wurde er von einem anderen Skifahrer seitlich erfasst, woraufhin beide Männer zu Sturz kamen.
Zunächst keine Schmerzen verspürt
„Der 18-Jährige hatte zunächst keine Schmerzen und setzte schließlich, nachdem er mit dem unbekannten Zweitbeteiligten gesprochen hatte, die Fahrt fort“, heißt es seitens der Polizei.
Bei der nächsten Talstation bemerkte der Skifahrer plötzlich, dass er sich durch die Kollision bzw. den Sturz eine Schnittverletzung am Oberschenkel zugezogen hatte. Nach erfolgter Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der Deutsche ins Tal und mittels Rettungsdienst in eine Sportambulanz gebracht.
Der zweitbeteiligte Skifahrer (neongelbe Skier) bzw. Zeugen des Unfalls werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion in Ried im Zillertal (Tel. 059133/7253) zu melden.
