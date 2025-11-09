18-Jähriger bei Skiunfall am Gletscher verletzt

Fataler Skiunfall am Samstagnachmittag am Hintertuxer Gletscher in Tirol: Ein Deutscher (18) wurde auf der Piste von einem bislang unbekannten Skifahrer erfasst. Beide Wintersportler kamen zu Sturz. Der junge Urlauber bemerkte erst später, dass er sich bei der Kollision eine Schnittverletzung am Oberschenkel zugezogen hatte.