Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

15-Jähriger im Spital

Kollision am Gletscher: Skifahrer schwer verletzt

Tirol
31.10.2025 10:45
Am Pitztaler Gletscher (Archivbild) kam es zu dem schweren Unfall.
Am Pitztaler Gletscher (Archivbild) kam es zu dem schweren Unfall.(Bild: Thurner Claudia)

Mit Start der Wintersaison auf den Gletschern beginnt leider auch wieder die Zeit der schweren Skiunfälle: Am Pitztaler Gletscher in Tirol kollidierte ein 15-jähriger Skifahrer mit einem Snowboarder. Der Jugendliche erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen werden.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der folgenschwere Wintersportunfall am Donnerstag um die Mittagszeit. Ein 27-jähriger Snowboarder aus Japan und der Jugendliche aus Polen waren am Pitztaler Gletscher auf der blauen Piste Nummer 22 unterwegs, als sich die beiden in einer Linkskurve in die Quere kamen.

Erstversorgung durch Pistenrettung
Durch den heftigen Zusammenstoß stürzten die Wintersportler. Der 15-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde von der alarmierten Pistenrettung am Unfallort erstversorgt und im Anschluss mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Zams gebracht.

Lesen Sie auch:
Der verletzte Wintersportler wurde in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
Trug keinen Helm
Skifahrer prallt gegen Felsen: Schwer verletzt
24.10.2025

Der Japaner kam laut Polizei mit dem Schrecken davon – der Snowboarder habe die Kollision unverletzt überstanden.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
108.181 mal gelesen
Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
94.039 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Niederösterreich
Schock-Fund in NÖ: Leiche saß skelettiert in Wald
85.592 mal gelesen
Die von der Polizei veröffentlichten Bilder sollen helfen, den Fall aufzuklären. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf