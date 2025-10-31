Kollision am Gletscher: Skifahrer schwer verletzt

Mit Start der Wintersaison auf den Gletschern beginnt leider auch wieder die Zeit der schweren Skiunfälle: Am Pitztaler Gletscher in Tirol kollidierte ein 15-jähriger Skifahrer mit einem Snowboarder. Der Jugendliche erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen werden.
Ereignet hat sich der folgenschwere Wintersportunfall am Donnerstag um die Mittagszeit. Ein 27-jähriger Snowboarder aus Japan und der Jugendliche aus Polen waren am Pitztaler Gletscher auf der blauen Piste Nummer 22 unterwegs, als sich die beiden in einer Linkskurve in die Quere kamen.
Erstversorgung durch Pistenrettung
Durch den heftigen Zusammenstoß stürzten die Wintersportler. Der 15-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde von der alarmierten Pistenrettung am Unfallort erstversorgt und im Anschluss mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Zams gebracht.
Der Japaner kam laut Polizei mit dem Schrecken davon – der Snowboarder habe die Kollision unverletzt überstanden.
