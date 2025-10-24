Skifahrer prallt gegen Felsen: Schwer verletzt

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall um kurz nach 11.30 Uhr. Der Wintersportler war im Bereich der 6er-Sesselbahn „Rotadl“ unterwegs. Dort verließ er den gesicherten Skiraum und fuhr ins freie Gelände. „Kurz darauf kollidierte der 20-Jährige, der keinen Helm getragen hatte, mit mehreren eingeschneiten Felsblöcken, überschlug sich und prallte mit dem Kopf gegen weitere eingeschneite Felsblöcke“, heißt es von der Polizei.