Mann (27) verletzte bei Festnahme zwei Polizisten

Massiven körperlichen Widerstand geleistet

Mehrere Streifen rückten sofort aus. „Einer der Beteiligten verhielt sich im Zuge der Sachverhaltsklärung vor Ort gegenüber den Polizeibeamten äußerst aggressiv, woraufhin die Festnahme ausgesprochen werden musste“, heißt es seitens der Exekutive. Der Syrer leistete dabei aber massiven körperlichen Widerstand, konnte schließlich aber doch fixiert und in das Polizeianhaltezentrum nach Innsbruck gebracht werden.