Mann (27) verletzte bei Festnahme zwei Polizisten

Bei einem Lokal in Wörgl in Tirol kam es am späten Samstagabend zu einer Rauferei zwischen mehreren Personen. Als mehrere Streifen der Polizei vor Ort eintrafen, verhielt sich ein Beteiligter äußerst aggressiv. Bei der Festnahme verletzte der 27-jährige Syrer sogar noch zwei Beamte.
Gegen 22.30 Uhr haben sich gleich mehrere Personen vor einem Lokal offenbar nichts geschenkt. Der Auslöser der Auseinandersetzung ist aber nicht bekannt. Schließlich wurde die Polizei verständigt.
Massiven körperlichen Widerstand geleistet
Mehrere Streifen rückten sofort aus. „Einer der Beteiligten verhielt sich im Zuge der Sachverhaltsklärung vor Ort gegenüber den Polizeibeamten äußerst aggressiv, woraufhin die Festnahme ausgesprochen werden musste“, heißt es seitens der Exekutive. Der Syrer leistete dabei aber massiven körperlichen Widerstand, konnte schließlich aber doch fixiert und in das Polizeianhaltezentrum nach Innsbruck gebracht werden.
„Im Zuge der Festnahme wurden zwei Polizeibeamte durch das renitente Verhalten des 27-Jährigen verletzt“, betonen die Ermittler. Der rabiate Mann wird wohl gleich mit mehreren Anzeigen rechnen dürfen.
