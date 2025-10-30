Vier gegen einen: Bub attackiert und ausgeraubt

Die alarmierte Polizei leitete daraufhin sofort eine Fahndung in die Wege. Dabei konnte in einer Innsbrucker Wohnung zumindest ein Tatverdächtiger ausgeforscht und festgenommen werden. „Es handelt sich um einen 19-jährigen Somalier“, heißt es vonseiten der Polizei. Auch der gestohlene E-Scooter konnte sichergestellt werden.