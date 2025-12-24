Hier kann Ronaldo mit Georgina „ungestört“ sein

„Das Rote Meer ist ein wirklich außergewöhnlicher Ort. Schon bei unserem ersten Besuch fühlten Georgina und ich uns mit der Insel und ihrer natürlichen Schönheit verbunden. Es ist ein Ort, an dem wir uns wohlfühlen. Jetzt, da wir hier ein Zuhause haben, können wir jederzeit ungestört sein und eine ruhige Zeit mit unserer Familie verbringen“, freut sich Ronaldo auf entspannte Tage in seiner neuen Wohlfühloase.