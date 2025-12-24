Hier kann Ronaldo mit Georgina „ungestört“ sein

Ein neues Liebesnest für Cristiano Ronaldo und seine Verlobte Georgina Rodriguez! In zwei Luxusvillen – eine für die ganze Familie und eine, nur für die beiden – auf einer Privatinsel können die beiden nun „jederzeit ungestört sein“, wie der Al-Nassr-Superstar der „Saudi Gazette“ schilderte.
Die beiden Villen liegen gehören zu einer Ritz-Carlton-Residenz auf der Insel Nujuma im Roten Meer. Rund acht Millionen Euro soll der Portugiese für die Domizile auf den Tisch gelegt haben. Entworfen wurden die Villen vom renommierten britischen Architekten Lord Norman Foster.
Anreise per Boot oder Wasserflugzeug
26 Kilometer vom saudi-arabischen Festland entfernt garantiert der Ort absolute Privatsphäre, die Insel ist nur per Boot oder Wasserflugzeug erreichbar.
„Das Rote Meer ist ein wirklich außergewöhnlicher Ort. Schon bei unserem ersten Besuch fühlten Georgina und ich uns mit der Insel und ihrer natürlichen Schönheit verbunden. Es ist ein Ort, an dem wir uns wohlfühlen. Jetzt, da wir hier ein Zuhause haben, können wir jederzeit ungestört sein und eine ruhige Zeit mit unserer Familie verbringen“, freut sich Ronaldo auf entspannte Tage in seiner neuen Wohlfühloase.
