Meta nutzt KI-Chats für personalisierte Werbung

Metas Datenschutzmanagerin Christy Harris sagte vor Journalisten, Ziel der Ankündigung sei, „sehr transparent zu sein und sicherzustellen, dass die Nutzer verstehen, was auf sie zukommt, und zwar mit genügend Vorlaufzeit“. Demnach können sich Nutzer nicht gegen die Datenerfassung entscheiden, wenn sie Meta AI verwenden. Sie hätten aber „Kontrolle über den Grad der Personalisierung von Anzeigen und Inhalten in ihren Feeds“.