Bot liest mit

Meta nutzt KI-Chats für personalisierte Werbung

Web
02.10.2025 07:24
Wer Meta AI nutzt, kann sich nicht gegen die Datenerfassung entscheiden.
Wer Meta AI nutzt, kann sich nicht gegen die Datenerfassung entscheiden.(Bild: APA/dpa/Jens Büttner)

Der US-Konzern Meta, Mutter von Facebook, Instagram und Whatsapp, hat angekündigt, den Austausch der Nutzerinnen und Nutzer mit seinem KI-Chatbot für personalisierte Werbung und Inhalte zu nutzen. Die Nutzer würden ab 7. Oktober informiert, am 16. Dezember trete diese Neuerung in Kraft, teilte Meta am Mittwoch mit. 

Den KI-Chatbot von Meta, Meta AI, nutzen nach Angaben des Unternehmens mehr als eine Milliarde Menschen. Wer sich künftig also mithilfe von Meta AI zum Beispiel über Freizeitaktivitäten im Freien informiert, wird Empfehlungen für Wandergruppen, Fotos und Videos von Freunden beim Wandern und Werbung für Wanderschuhe sehen. In Europa und Großbritannien, wo schärfere Datenschutzregeln gelten, soll die Neuerung später kommen. 

Lesen Sie auch:
Private Nachrichten sowie Daten von Unter-18-Jährigen sollen für das Training nicht verwendet ...
EU-Lösung
Meta will öffentliche Posts für KI-Training nutzen
15.04.2025
Ermittlungen gestartet
Meta AI führt „sinnliche Gespräche“ mit Kindern
16.08.2025

Metas Datenschutzmanagerin Christy Harris sagte vor Journalisten, Ziel der Ankündigung sei, „sehr transparent zu sein und sicherzustellen, dass die Nutzer verstehen, was auf sie zukommt, und zwar mit genügend Vorlaufzeit“. Demnach können sich Nutzer nicht gegen die Datenerfassung entscheiden, wenn sie Meta AI verwenden. Sie hätten aber „Kontrolle über den Grad der Personalisierung von Anzeigen und Inhalten in ihren Feeds“.

Keine Werbung bei heiklen Themen
Unterhaltungen mit dem KI-Chatbot über sensible Themen – einschließlich religiöser Ansichten, sexueller Orientierung, politischer Ansichten und Gesundheit – würden nicht für Werbung verwendet, versicherte Meta.

