Drei Jahre auf Flucht
Mafiaboss in seinem Versteck in Neapel gefasst
Einer der meistgesuchten Bosse der Mafiagruppe Camorra ist nach drei Jahren auf der Flucht in Neapel festgenommen worden. Er steht auf der Liste der 100 gefährlichsten Personen Italiens des Innenministeriums.
Festgenommen wurde Ciro Andolfi jetzt in einem eigens errichteten Versteck in einer Wohnung, nachdem umfangreiche Ermittlungen durchgeführt worden waren. Der 49-Jährige war seit 2022 auf der Flucht. Er hätte noch acht Jahre Haft zu verbüßen gehabt, wegen der Zugehörigkeit zu einer Mafiaorganisation, der Erpressung mit mafiösen Methoden und Korruption.
Andolfi gilt als Mitglied des Camorra-Clans Andolfi Cuccaro, der in der östlichen Region Neapels tätig ist. Im Gegensatz zur Cosa Nostra, die von einer zentralen Führung geleitet wird, besteht die Camorra aus vielen unabhängigen Clans, die jeweils ihre eigenen Absprachen und Machtstrukturen haben. Sie besteht aus ungefähr 100 Clans mit ungefähr 6000 Mitgliedern. Ihr Einfluss erstreckt sich vor allem auf Neapel und das Umland in der Region Kampanien.
