Mafiaboss in seinem Versteck in Neapel gefasst

Andolfi gilt als Mitglied des Camorra-Clans Andolfi Cuccaro, der in der östlichen Region Neapels tätig ist. Im Gegensatz zur Cosa Nostra, die von einer zentralen Führung geleitet wird, besteht die Camorra aus vielen unabhängigen Clans, die jeweils ihre eigenen Absprachen und Machtstrukturen haben. Sie besteht aus ungefähr 100 Clans mit ungefähr 6000 Mitgliedern. Ihr Einfluss erstreckt sich vor allem auf Neapel und das Umland in der Region Kampanien.