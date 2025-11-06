Weihnachtszauber im Loiretal

VON 1000 SCHLÖSSERN SIND 300 ZU BESICHTIGEN!

Heute nähern wir uns dem 300 Kilometer langen „Filetstück“ der Loire, wo die Schloss-Dichte besonders hoch ist – von etwa 1000 Schlössern sind übrigens 300 zu besichtigen. Wir starten mit Chambord, eines von jenen, von denen es heißt, man sollte sie auf keinen Fall versäumen. Es ist nicht nur das größte, sondern vor allem auch überaus beeindruckend. Was es wohl auch sein sollte, möglicherweise auch der wichtigste Baugrund, glaubt man Spekulationen, nachdem keine Dokumente zur Baugeschichte mehr erhalten sind.