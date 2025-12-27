Jetzt 10-25 % Rabatt sichern – schon ab 2 Nächten

Wenn draußen der Schnee auf die Dächer Bad Kleinkirchheims fällt, beginnt drinnen das Loslassen. Mit dem Aktionsrabatt von bis zu 25 % sparen Sie im Thermenhotel Ronacher schon ab 2 Nächten richtig viel und sorgen so für einen erholsamen Winter.
Im Thermenhotel Ronacher steigt Dampf aus dem warmen Thermalwasser, die Schultern sinken, der Puls wird ruhiger. Der Thermal LOVE Winter macht aus der kalten Jahreszeit ein wohltuendes Ritual – mitten in einem der traditionsreichsten Wellnesshotels Kärntens.
Wärme, die rundum wohltut
Thermalwasser wirkt – einfach und zuverlässig. Die Wärme entspannt Muskeln, schont Gelenke und unterstützt die Regeneration. Keine Zauberei, sondern ein Effekt, den man vom ersten Moment an spürt. Besonders im Winter wird der Aufenthalt im warmen Becken zum Vorteil, der echten Unterschied macht.
Wo Zeit plötzlich anders vergeht
Ein paar ruhige Bahnen im dampfenden Außenbecken, während der Schnee lautlos fällt. Ein Blick auf die verschneiten Nockberge. Danach Stille, Wärme, Tiefenentspannung. Im Thermenhotel Ronacher fühlt sich Zeit anders an – weicher, weiter, langsamer. Ein Ort, an dem man nicht nur abschaltet, sondern vollkommen ankommt. Der Alltag rückt für einen kurzen Moment in weite Ferne.
Mehr Wellness, weniger zahlen
Wer sich im Jänner eine Auszeit gönnt, profitiert gleich doppelt: Von der Erholung – und vom Preis. Denn mit Thermal LOVE Winter warten 10 bis 25 Prozent Rabatt auf Aufenthalte im Thermenhotel Ronacher – und das schon ab zwei Nächten. Ein Angebot, das sich auszahlt: mehr Entspannung, weniger Kosten. Gültig vom 6. bis 31. Jänner 2026.
Winter, du kannst bleiben
Der Winter zeigt sich oft rau und herausfordernd – umso schöner ist es, ihm mit Ruhe und Wärme zu begegnen. Drinnen entspannt der Körper, draußen funkelt der Schnee. Ein Kontrast, der süchtig macht. Das Fazit könnte kaum klarer sein: Kälte draußen. Wärme innen. Der Winter kann bleiben. Also gleich Auszeit buchen!
