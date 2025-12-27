Österreich: Besondere Orte für einen guten Rutsch

So vielfältig wie Österreich ist auch das Silvesterprogramm in unserem schönen Land: Gemeinsam mit den „Krone“-Bundesländerredaktionen stellen wir Ihnen eine Auswahl besonderer Plätze und Veranstaltungen für einen gelungenen Jahreswechsel vor!
Wien
Einen glamourösen Jahreswechsel im Stil der 1920er-Jahre kann man beim Silvester Ball im Palais Eschenbach, begleitet von Chansons und Burlesque-Tänzerin, verbringen (290 €/Person, Tickets: t.gailer@cateringkultur.at). Das Gartenbaukino wird am 31. 12. zur Bühne des TV-Satireduos Maschek. Peter Hörmanseder und Robert Stachel ziehen das Jahr zum Abschied noch einmal durch den Kakao (Tickets: www.gartenbaukino.at).
Galas ausreserviert oder zu teuer? Einfach sich selbst warm einpacken, auf Vorräte – von Tee in der Thermoskanne bis Sekt – nicht vergessen und ein Radio mitnehmen, um mit Blick über Wien auf Leopoldsberg, Rotem Berg, Cobenzl, Kahlenberg oder Wilhelminenberg die Pummerin zu hören, anzustoßen und unter freiem Himmel Walzer zu tanzen.
Salzburg
In fast 2000 Meter Höhe kann man am Asitz in Leogang das neue Jahr feiern. Kurz nach dem Jahreswechsel erstrahlt die Nacht dank Lasershow in leuchtenden Farben (www.saalfelden-leogang.com). Gar nicht so still wird es am Stille-Nacht-Platz in Oberndorf bei der Silvesterparty. Höhepunkt des Abends: das länderübergreifende Feuerwerk mit der deutschen Nachbargemeinde Laufen (www.oberndorf.salzburg.at).
Zum „Kultur.Spiel.Platz“ verwandelt sich der Salzburger Kapitelplatz mit einem Programm regionaler Kunst- und Kulturschaffender. Die Schnalzergruppe Abtenau vertreibt nachmittags die bösen Geister. Um Mitternacht gibt es u.a. ein prächtiges musiksynchronisiertes Feuerwerk auf der Festung Hohen Salzburg (www.salzburg-altstadt.at).
Tirol
Der bekannte „Sprung ins kalte Wasser“ wird beim Silvesterschwimmen am Achensee wörtlich genommen. Bei fünf Grad Wassertemperatur schwimmen Teilnehmer 25 Meter, besteigen einen künstlichen Eisberg und läuten die Silvesterglocke.
So startet man gänzlich erfrischt ins neue Jahr (www.achensee.com)! Im wahrsten Sinne des Wortes aussichtsreich ist die Silvesterfeier auf der Hohen Salve in Hopfgarten im Brixental (www.kitzbueheler-alpen.com/de/hosa/hohe-salve).
In der Tiroler Landeshauptstadt erwartet Besucher beim Bergsilvester Innsbruck nicht nur spektakuläre Lichtkunst an prominenten Häuserfassaden, sondern auch der Silvesterlauf, das Kindersilvester, eine große Feier sowie um Mitternacht das Feuerwerk auf der Seegrube/Nordkette (www.innsbruck.info).
Kärnten
Eine besondere Stimmung erwartet Besucher des Silvesterpfads rund um den Maltschacher See in Feldkirchen. Der 3,5 km lange Weg um den idyllischen See ist mit Kerzen und Fackeln beleuchtet. Besucher können etwa Hufeisen stanzen, sich stärken und bei Feuerstellen wärmen (www.silvesterpfad.maltschachersee.at).
In der Landeshauptstadt Klagenfurt wartet der Silvestermarkt. Abends wird der Neue Platz zur großen Open-Air-Bühne mit DJs und Live-Musik (www.woerthersee.com bzw. www.kaernten.at). Immer öfter wird in Kärntner Orten auch Bauernsilvester gefeiert: Knechte, Mägde und Bauersleut’ begingen einst am 30. 12. den Jahreswechsel. Heute gehören zum Bauernsilvester Labestationen und alte Orakelbräuche wie das Zockelwerfen, mit dem man zu erfahren hoffte, ob ein Mädel bald heiratet.
Niederösterreich
Besinnlich aufs Jahr zurückschauen kann man bei der Silvesterwanderung im Nationalpark Thayatal (www.np-thayatal.at). In der Therme Laa plätschert man im warmen Wasser und bei speziellen Sauna-Aufgüssen ins neue Jahr (www.therme-laa.at).
Bis 17 Uhr Ski gefahren wird am 31.12. im Familienskiland St. Corona am Wechsel (www.wexlarena.at) und anschließend gefeiert. Walzer-Crashkurse und eine große Silvesterparty warten in Österreichs jüngster Landeshauptstadt St. Pölten (www.st-poelten.at).
Burgenland
In der eindrucksvollen Kulisse von Schloss Esterházy findet „Silvester am Schlossplatz“, die größte Silvesterparty des Burgenlandes, statt (www.esterhazy.at). Auf Burg Forchtenstein kann man bei einer Mitternachtsführung den Jahreswechsel feiern – Turmaufstieg inklusive (www.burg-forchtenstein.at).
In Badehose oder Bikini ganz entspannt im wahrsten Sinne des Wortes feucht-fröhlich ins neue Jahr geht’s in der St. Martins Therme in Frauenkirchen, wo man im warmen Thermalwasser zu Hits aus den 80ern und 90ern oder zu Walzerklängen schweben bzw. „tanzen“ kann (www.stmartins.at).
Gerne möchte ich Sie heute auf die „TV Reisezeit“ (30.12., ORF 2, 17.30 Uhr) aufmerksam machen, die einen überaus attraktiven Reise-Querschnitt durch ganz Österreich bietet. Moderatorin Sasa Schwarzjirg und wir von der „Krone“ waren 2025 in allen Bundesländern unterwegs und haben die Highlights noch einmal in Szene gesetzt, weil wir finden, Österreich hat immer Saison! Es gibt viel zu entdecken, ob nun im Fernsehen oder auf diesen Seiten, wo wir Sie einladen, mit uns die schönsten Plätze für Silvester im ganzen Land kennenzulernen. Ed Ricker wiederum ist nach Malta gereist und lässt uns an seiner Begeisterung für die Mittelmeerinsel teilhaben. Die Welt ist bunt und schön, es ist tatsächlich nicht einfach, Reiseentscheidungen zu treffen – wie immer finden Sie hier Anregungen, wohin es gehen könnte!
Andrea Thomas
Vorarlberg
Feuerwerke rund um den Bodensee kann man bei einer Schifffahrt (Foto) der Vorarlberg Lines bestaunen (www.vorarlberg-lines.at) oder aber den Ausblick mit einem Glas Sekt von der Seepromenade Bregenz aus genießen. Ein besonderes Bild bietet sich, wenn der Schiclub Schwarzenberg am 31. 12. (ab 17 Uhr) geübte Skifahrer zum Fackellauf einlädt (www.sc-schwarzenberg.at).
Die Trachtenkapelle Fontanella verabschiedet beim Silvesterblasen das Jahr 2025 mit einem Ständchen und heißt 2026 musikalisch willkommen (www.trachtenkapelle-fontanella.at). Im Kleinwalsertal wird der Gemeindeplatz von Riezlern zur großen Open-Air-Partylocation – ganz ohne Feuerwerk und laute Knallkörper (www.kleinwalsertal.com).
Oberösterreich
Wer im alten Jahr noch aktiv sein möchte, ist beim Silvesterlauf in Peuerbach richtig, er zählt zu den Top-5-Silvesterläufen in Europa (www.silvesterlauf.at, Anmeldung bis zum 30.12. möglich). Erstmals nach sechs Jahren feiert man am Linzer Hauptplatz wieder das neue Jahr. Motto: Happy New Linz.
Neben Live-Musik und DJs gibt es am Alten Markt ein Kinderprogramm (www.linz.at/happynewlinz). Oder man wandert auf den Grünberg, den Hausberg von Gmunden. Bei guter Sicht hat man einen tollen Überblick über die Feuerwerke inmitten des Traunsee-Panoramas.
Steiermark
Vor dem Grazer Rathaus verschmelzen beim großen Silvester-Spektakel Wasser, Feuer, Laser und Licht zu einer eindrucksvollen Show mit Wasserfontänen bis zu 42 Meter Höhe. Ab 17.30 Uhr gibt es 5 Showblöcke zu 20 Min. (www.graztourismus.at). Am Himmel über Bad Waltersdorf stimmen am 31.12. ab 16.30 Uhr „tanzende“ Heißluftballone auf den Jahreswechsel um Mitternacht mit Feuerwerk ein.
In Bad Gleichenberg lädt man um 13.30 Uhr zu einer Silvester-Fackelwanderung (www.steiermark.com/de/Thermen-Vulkanland). Ausgelassen das neue Jahr feiern kann man auch in der Stadtgemeinde Hartberg (www.hartberg.at).
