Österreich: Besondere Orte für einen guten Rutsch

Gerne möchte ich Sie heute auf die „TV Reisezeit“ (30.12., ORF 2, 17.30 Uhr) aufmerksam machen, die einen überaus attraktiven Reise-Querschnitt durch ganz Österreich bietet. Moderatorin Sasa Schwarzjirg und wir von der „Krone“ waren 2025 in allen Bundesländern unterwegs und haben die Highlights noch einmal in Szene gesetzt, weil wir finden, Österreich hat immer Saison! Es gibt viel zu entdecken, ob nun im Fernsehen oder auf diesen Seiten, wo wir Sie einladen, mit uns die schönsten Plätze für Silvester im ganzen Land kennenzulernen. Ed Ricker wiederum ist nach Malta gereist und lässt uns an seiner Begeisterung für die Mittelmeerinsel teilhaben. Die Welt ist bunt und schön, es ist tatsächlich nicht einfach, Reiseentscheidungen zu treffen – wie immer finden Sie hier Anregungen, wohin es gehen könnte!

Andrea Thomas