Früh erkannt, besser behandelbar

Auffällig helle Nierensteine können mehr sein als nur eine schmerzhafte Episode: Sie können auf die seltene Stoffwechselerkrankung Primäre Hyperoxalurie Typ 1 (PH1) hinweisen. Diese genetisch bedingte Krankheit betrifft in Europa nur etwa eine bis neun Personen pro Million Einwohner – und wird daher oft spät erkannt. Ursache ist ein Enzymdefekt in der Leber, der dazu führt, dass der Körper zu viel Oxalat bildet. Dieses lagert sich in Organen wie Nieren, Herz oder Knochen ab – mit gravierenden Folgen.