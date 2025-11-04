Vorteilswelt
Wein, der für ein ganzes Jahrhundert steht

Burgenland
04.11.2025 16:00
Wein-Burgenland-Chef Christian Zechmeister, Albert Gesellmann, Tourismus-Geschäftsführer Didi ...
Wein-Burgenland-Chef Christian Zechmeister, Albert Gesellmann, Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel, Herbert Oschep, Geschäftsführer der Weintourismus Burgenland, Erich Scheiblhofer, Georg Prieler und Thomas Kopfensteiner.(Bild: Reinhard Judt)

Erlesene Trauben nur aus den besten Rieden vereinen sich unter dem Etikett Centum 2.0 zu einem Wein mit Charisma, der das Burgenland widerspiegelt. In Erinnerung an 1921 und 1923 kommen jetzt zwei aktuelle Jahrgänge ins Glas, die Geschichte schreiben. 

Erich Scheiblhofer, Georg Prieler, Albert Gesellmann und Thomas Kopfensteiner – die Namen sprechen für sich. Diese vier Spitzenwinzer haben schon einmal mit rot-goldener Raffinesse gezeigt, welche grandiose Geschmacksvielfalt im Burgenland steckt. Gemeinsam kreierten sie eine Cuvée, die ihresgleichen sucht: Centum steht für 100. Schluck für Schluck schwingt die Geschichte des jüngsten Bundeslandes mit, die 1921 als Teil der Republik Österreich begann. Die Idee zum „Wein für ein Jahrhundert“ hatte Herbert Oschep, Geschäftsführer der Weintourismus Burgenland GmbH: „Ich wollte, dass sich die ganze Vielfalt unserer Heimat in einer Flasche Wein vereint.“

Eine Hommage an Luising, Rattersdorf ud Liebing
Die Geschichte ist nicht zu Ende. 1923 sind als letzte Gemeinden Luising, Rattersdorf und Liebing Österreich zugesprochen worden, das Burgenland war komplett. „Ein triftiger Grund, ein zweites – und letztes – Mal einen Jubiläumswein zu vinifizieren und auf den Markt zu bringen“, erklärt Oschep. Centum 2.0 besteht zu einem Viertel aus Zweigelt vom Weingut Scheiblhofer aus der Region Neusiedlersee, drei Viertel steuern zu gleichen Teilen Prieler, Kopfensteiner und Gesellmann mit der Sorte Blaufränkisch aus ihren besten Rieden bei.

Centum 2021 und 2023: Streng limitiert
Centum 2021 und 2023: Streng limitiert(Bild: Reinhard Judt)

Präsentiert wurde nun der erlesene Tropfen mit Wein-Burgenland-Chef Christian Zechmeister und Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel im „my burgenland“-Shop in Parndorf. Nur dort gibt es exklusiv eine Box mit je einer Flasche Centum 2021 und 2023 in streng limitierter Auflage von 333 Stück.

Ab 15. November im Einzelverkauf
Ab 15. November geht Centum 2023 in einer edlen Holzkiste ebenso in den Einzelverkauf. Das Urteil von Experten wie Peter Moser weckt schon jetzt das Interesse: „Komplex, saftig, reife Frucht nach Heidelbeeren und wieder Kirschen, frisch strukturiert, reife, tragende Tannine, feine Extraktsüße im Abgang. Sicheres Reifepotenzial für viele Jahre.“ Das Fazit: 97 Falstaff-Punkte. 98 A-La-Carte-Punkte erklärt Willi Balanjuk so: „Auf dem Gaumen zeigt sich Centum körperreich, straff und lebendig, mit einem harmonischen Säurespiel und elegantem Trinkfluss. Ein außergewöhnlicher Vertreter burgenländischer Spitzenqualität!“ Mehr ist zu dieser genussvollen Erkenntnis wohl nicht zu sagen.

Burgenland
