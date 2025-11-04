Wein, der für ein ganzes Jahrhundert steht

Erlesene Trauben nur aus den besten Rieden vereinen sich unter dem Etikett Centum 2.0 zu einem Wein mit Charisma, der das Burgenland widerspiegelt. In Erinnerung an 1921 und 1923 kommen jetzt zwei aktuelle Jahrgänge ins Glas, die Geschichte schreiben.
Erich Scheiblhofer, Georg Prieler, Albert Gesellmann und Thomas Kopfensteiner – die Namen sprechen für sich. Diese vier Spitzenwinzer haben schon einmal mit rot-goldener Raffinesse gezeigt, welche grandiose Geschmacksvielfalt im Burgenland steckt. Gemeinsam kreierten sie eine Cuvée, die ihresgleichen sucht: Centum steht für 100. Schluck für Schluck schwingt die Geschichte des jüngsten Bundeslandes mit, die 1921 als Teil der Republik Österreich begann. Die Idee zum „Wein für ein Jahrhundert“ hatte Herbert Oschep, Geschäftsführer der Weintourismus Burgenland GmbH: „Ich wollte, dass sich die ganze Vielfalt unserer Heimat in einer Flasche Wein vereint.“
Eine Hommage an Luising, Rattersdorf ud Liebing
Die Geschichte ist nicht zu Ende. 1923 sind als letzte Gemeinden Luising, Rattersdorf und Liebing Österreich zugesprochen worden, das Burgenland war komplett. „Ein triftiger Grund, ein zweites – und letztes – Mal einen Jubiläumswein zu vinifizieren und auf den Markt zu bringen“, erklärt Oschep. Centum 2.0 besteht zu einem Viertel aus Zweigelt vom Weingut Scheiblhofer aus der Region Neusiedlersee, drei Viertel steuern zu gleichen Teilen Prieler, Kopfensteiner und Gesellmann mit der Sorte Blaufränkisch aus ihren besten Rieden bei.
Präsentiert wurde nun der erlesene Tropfen mit Wein-Burgenland-Chef Christian Zechmeister und Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel im „my burgenland“-Shop in Parndorf. Nur dort gibt es exklusiv eine Box mit je einer Flasche Centum 2021 und 2023 in streng limitierter Auflage von 333 Stück.
Ab 15. November im Einzelverkauf
Ab 15. November geht Centum 2023 in einer edlen Holzkiste ebenso in den Einzelverkauf. Das Urteil von Experten wie Peter Moser weckt schon jetzt das Interesse: „Komplex, saftig, reife Frucht nach Heidelbeeren und wieder Kirschen, frisch strukturiert, reife, tragende Tannine, feine Extraktsüße im Abgang. Sicheres Reifepotenzial für viele Jahre.“ Das Fazit: 97 Falstaff-Punkte. 98 A-La-Carte-Punkte erklärt Willi Balanjuk so: „Auf dem Gaumen zeigt sich Centum körperreich, straff und lebendig, mit einem harmonischen Säurespiel und elegantem Trinkfluss. Ein außergewöhnlicher Vertreter burgenländischer Spitzenqualität!“ Mehr ist zu dieser genussvollen Erkenntnis wohl nicht zu sagen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.