Wein, der für ein ganzes Jahrhundert steht

Erich Scheiblhofer, Georg Prieler, Albert Gesellmann und Thomas Kopfensteiner – die Namen sprechen für sich. Diese vier Spitzenwinzer haben schon einmal mit rot-goldener Raffinesse gezeigt, welche grandiose Geschmacksvielfalt im Burgenland steckt. Gemeinsam kreierten sie eine Cuvée, die ihresgleichen sucht: Centum steht für 100. Schluck für Schluck schwingt die Geschichte des jüngsten Bundeslandes mit, die 1921 als Teil der Republik Österreich begann. Die Idee zum „Wein für ein Jahrhundert“ hatte Herbert Oschep, Geschäftsführer der Weintourismus Burgenland GmbH: „Ich wollte, dass sich die ganze Vielfalt unserer Heimat in einer Flasche Wein vereint.“