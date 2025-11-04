Ukraine übt mehr Druck auf Zivilgesellschaft aus

Georgien sei aufgrund des Kurses der aktuellen Regierung nur noch auf dem Papier ein Beitrittskandidat, heißt es. Als Beispiele werden im Bericht unter anderem eine politische Instrumentalisierung der Justiz, die Verfolgung von Oppositionspolitikerinnen und Oppositionspolitikern sowie willkürliche Verhaftungen von Demonstrierenden und Journalistinnen sowie Journalisten genannt. Ein ausgesprochen schlechtes Zeugnis bekam in diesem Jahr auch wieder die Türkei ausgestellt. Dort wurden Rückschritte bei Grundrechten und der Rechtsstaatlichkeit festgestellt.