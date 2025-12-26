Dieser Weltmeister-Held zaubert noch mit 82 Jahren

Wolfgang Overath spielte nur für einen einzigen Klub, „seinen“ 1.FC Köln, den man in den Anfangsjahren der Bundesliga das „Real Madrid des Westens“ nannte.

Der gebürtige Siegburger wurde mit dem FC Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger, kam in 409 Einsätzen auf 83 Tore. Für die deutsche Nationalelf wurde Overath in den 60- er und 70-er Jahren als Spielmacher zur Legende, feierte an der Seite von Kaiser Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Co. mit dem WM-Titel 1974 in München seinen größten Erfolg.

Für sein soziales Engagement in der Heimatregion ist der Familienvater, der auch als Präsident beim 1.FC Köln warund noch immer die Heimspiele der Geißböcke regelmäßig besucht, bis heute geschätzt.