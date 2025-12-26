Handyvideo entlarvt Einbrecherinnen in Wien

Am Christtag sorgten zwei junge Frauen in Wien-Landstraße für einen Polizeieinsatz. Denn ein 35-Jähriger bemerkte über sein Handy, wie zwei Frauen versucht hatten, bei ihm zu Hause einzubrechen. Der Mann zögerte nicht und alarmierte sofort den Polizeinotruf.
Die alarmierten Beamten rückten sofort aus und konnten die beiden Tatverdächtigen kurz darauf im Stiegenhaus anhalten. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten mehrere Gegenstände sicher, darunter zwei Scheren, die offensichtlich zu Einbruchswerkzeugen umfunktioniert worden waren.
Suchten angeblich einen Schlafplatz
Die beiden Frauen wurden festgenommen. In einer ersten Befragung gaben sie an, lediglich einen Schlafplatz gesucht zu haben. Bei der späteren Einvernahme verweigerten sie jedoch die Aussage. Ihre Identitäten sind derzeit noch ungeklärt.
Ob die beiden Frauen für weitere Einbrüche verantwortlich sind, ist nun Gegenstand laufender Ermittlungen.
