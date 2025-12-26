Doch auch die schweren Momente des Lebens spart Shiffrin in ihrer Botschaft nicht aus. „Tränen können eine größere Geschichte erzählen, als wir uns je vorstellen“, so die Ski-Rennläuferin: „Und wenn all diese Momente unweigerlich eintreten, wünsche ich mir für jeden von euch, dass ihr ihnen mit Sorgfalt begegnet, sie tief einatmet und euch selbst daran erinnert: ‘Du bist hier. Du lebst. Du versuchst es. Du wirst geliebt. Du bist wahrscheinlich mit jemandem uneinig (für eine gewisse Zeit). Du fühlst. Du weißt Dinge. Du hast noch viel zu lernen. Und du bist hier. Du bist.“