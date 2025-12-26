Vorteilswelt
Shiffrin emotional

„Tränen können eine größere Geschichte erzählen“

Ski Alpin
26.12.2025 11:16
Mikaela Shiffrin hat sich mit einer emotionalen Botschaft zu Wort gemeldet.
Mikaela Shiffrin hat sich mit einer emotionalen Botschaft zu Wort gemeldet.(Bild: AFP/EZRA SHAW)

Große Emotionen rund um das Weihnachtsfest bei US-Skistar Mikaela Shiffrin. Auf Instagram teilt die Ausnahmeathletin einen emotionalen Beitrag, in dem sie einen Fokus auf die wesentlichen Dinge ihres Lebens – auch abseits der sportlichen Bühne wirft. Dabei stellt sie klar, dass auch schwere Momente dazugehören.

Hinter Shiffrin liegt ein bewegtes Jahr. Sie selbst hatte mit einer Verletzung zu kämpfen, so wie auch ihr Partner Aleksander Aamodt Kilde, der sich nach seiner Horror-Verletzung zurückkämpfte. Doch auch schöne Momente konnte das Paar feiern. Etwa die Weltcup-Rückkehr des Norwegers und viele Erfolge von Shiffrin.

Rund um die Weihnachts-Feiertage wollte die US-Amerikanerin deshalb einige emotionale Worte loswerden. „Das größte Geschenk, das ich mir überhaupt wünschen kann, ist die Gesundheit, Widerstandskraft und das Glück der Menschen um mich herum zu sehen“, schrieb sie auf Instagram neben einer Bilderstrecke.

„Du hast noch viel zu lernen“
In den vergangenen Jahren habe sie immer mehr erkannt, „wie selten es ist, dass all jene, die wir lieben, wirklich gesund sind – und wie wichtig es ist, diese Momente zu schätzen“, so Shiffrin. Die 30-Jährige ergänzt: „Ein einziges Lächeln ist mehr wert, als Worte ausdrücken können. Ein tiefes, aus dem Bauch kommendes Lachen gehört zu den ansteckendsten Klängen der Welt.“

Doch auch die schweren Momente des Lebens spart Shiffrin in ihrer Botschaft nicht aus. „Tränen können eine größere Geschichte erzählen, als wir uns je vorstellen“, so die Ski-Rennläuferin: „Und wenn all diese Momente unweigerlich eintreten, wünsche ich mir für jeden von euch, dass ihr ihnen mit Sorgfalt begegnet, sie tief einatmet und euch selbst daran erinnert: ‘Du bist hier. Du lebst. Du versuchst es. Du wirst geliebt. Du bist wahrscheinlich mit jemandem uneinig (für eine gewisse Zeit). Du fühlst. Du weißt Dinge. Du hast noch viel zu lernen. Und du bist hier. Du bist.“

