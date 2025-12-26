Junger Tiroler verlor an Gauner Zehntausende Euro

Vor allem rund um die Weihnachtszeit haben Internet-Betrüger Hochsaison! Das weiß nun auch ein 20-jähriger Tiroler. Der junge Mann wurde seit Mitte November über ein Onlineportal kontaktiert, weil er angeblich für eine Spielplattform gesperrt wurde. Rund 50.000 Euro sind jetzt futsch.