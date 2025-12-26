Junger Tiroler verlor an Gauner Zehntausende Euro

Vor allem rund um die Weihnachtszeit haben Internet-Betrüger Hochsaison! Das weiß nun auch ein 20-jähriger Tiroler. Der junge Mann wurde seit Mitte November über ein Onlineportal kontaktiert, weil er angeblich für eine Spielplattform gesperrt wurde. Rund 50.000 Euro sind jetzt futsch.
Der 20-Jährige aus dem Bezirk Kufstein wurde in der Zeit zwischen 18. November und 23. Dezember regelrecht abgezockt. „Der Österreicher wurde über eine Onlineplattform kontaktiert. Dabei wurde ihm mitgeteilt, dass er auf einer Online-Spieleplattform gesperrt worden sei“, erklärt die Polizei.
Mehrmals Geld überwiesen
Anschließend nahm ein Unbekannter Kontakt mit dem jungen Mann auf und bot seine Hilfe zur Freischaltung an. In weiterer Folge wurde er laut Angaben der Exekutive zu mehreren Zahlungen aufgefordert und überwies mehrfach Geld über verschiedene Online-Bezahldienstleister.
„Dem Opfer entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich“, so die Beamten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Sachverhalt und zu den noch unbekannten Tätern laufen.
