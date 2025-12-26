Schock: Vier Leichen in Liechtenstein gefunden

Am Mittwochmorgen wurde am Rheinufer in Sevelen (Schweiz) bei der alten Rheinbrücke eine Leiche entdeckt. Die St. Galler Kantonspolizei identifizierte den Toten schnell als einen 41 Jahre alten Liechtensteiner. Im Anschluss an der Entdeckung machten Ermittler der Liechtensteiner Landespolizei einen weiteren schockierenden Fund: In einer Wohnung in Vaduz wurden noch am selben Nachmittag drei weitere Leichen entdeckt – dabei handelte es sich um den 73-jährigen Vater, die 68-jährige Mutter und die 45-jährige Schwester des Mannes.