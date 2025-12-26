Drei Katzen bei Zimmerbrand in Graz verendet

Stiegenhaus stark verraucht

Bei der Ankunft der Einsatzkräfte hatte der Brand bereits auf die angrenzende Wohneinheit übergegriffen. Das Stiegenhaus war zudem stark verraucht und es bestand die Gefahr, dass es aufgrund des heißen Brandrauchs zu einer Brandausbreitung auf den Dachstuhl des Gebäudes kam. Entgegen der Alarmierung befand sich jedoch keine Person mehr in den betroffenen Räumlichkeiten. Drei Katzen galten aber als vermisst.