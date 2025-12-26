Vorteilswelt
Wohnung in Vollbrand

Drei Katzen bei Zimmerbrand in Graz verendet

Steiermark
26.12.2025 11:10
In der Herrgottwiesgasse stand eine Wohnung in Vollbrand.
In der Herrgottwiesgasse stand eine Wohnung in Vollbrand.(Bild: BF Graz)

Am Abend des Christtags geriet eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Grazer Herrgottwiesgasse in Vollbrand. Es wurden keine Menschen verletzt, jedoch musste die Feuerwehr drei leblose Katzen bergen.

0 Kommentare

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am Abend des Christtags in der Grazer Herrgottwiesgasse: Gegen 17.30 Uhr wurde die Grazer Berufsfeuerwehr zu einem Zimmerbrand mit vermisster Person alarmiert. Eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses stand in Vollbrand.

Stiegenhaus stark verraucht
Bei der Ankunft der Einsatzkräfte hatte der Brand bereits auf die angrenzende Wohneinheit übergegriffen. Das Stiegenhaus war zudem stark verraucht und es bestand die Gefahr, dass es aufgrund des heißen Brandrauchs zu einer Brandausbreitung auf den Dachstuhl des Gebäudes kam. Entgegen der Alarmierung befand sich jedoch keine Person mehr in den betroffenen Räumlichkeiten. Drei Katzen galten aber als vermisst. 

Katzen leblos geborgen
Die Einsatzkräfte führten unter der Verwendung von schwerem Atemschutz Löscharbeiten im Inneren des Hauses und von außen durch. Während sich der Atemschutztrupp in den betroffenen Wohnungen vorkämpfte, wurden über die Drehleiter von außen Abluftöffnungen geschaffen. Durch den Einsatz von Lüftern konnte der heiße Brandrauch ins Freie abgeführt werden.

Die drei vermissten Katzen konnten jedoch leider nur mehr leblos von den Feuerwehrleuten geborgen werden. Die Nachlösch- und Sicherungsarbeiten dauerten über vier Stunden. Die genaue Brandursache ist im Moment noch Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen. 

Im Einsatz standen 28 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz mit acht Fahrzeugen sowie die Freiwillige Feuerwehr Graz mit mehreren Fahrzeugen.

Steirerkrone
Steiermark

