Land verliert wegen Streusalz vor Gericht

Land muss Verfahrenskosten übernehmen

Aufgrund seines Gutachtens kam das LVwG am 4. September zu dem Schluss, dass etliche Zuschlagskriterien in der Ausschreibung „nicht die Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes für Auftausalz“ ermöglichen. Die Ausschreibung wurde – wie eingangs erwähnt – für nichtig erklärt, und das Land OÖ musste dem Antragsteller die Verfahrenskosten in Höhe von 3000 Euro ersetzen. Auch die neuerlichen Ausschreibungen wurden vom selben Anbieter wieder beeinsprucht – mit einer Entscheidung in diesem Verfahren ist bis Ende November zu rechnen.