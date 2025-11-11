Alte burgenländische Bohnensorten in aller Munde

Großes Interesse an Raritäten

„Die Bohne ist nicht nur ein wichtiger Beitrag für den Erhalt des überlieferten Wissens und der Biodiversität der Region, sondern ebenso ein Thema von morgen, wenn der Blick auf eine verantwortungsbewusste Ernährung mit alternativen und schmackhaften Eiweißquellen gerichtet ist“, merkt Kerstin Rohrer von Slow-Food-Burgenland an. Wie groß das Interesse an Bohnenraritäten ist, zeigte eine Präsentation vor Kurzem in der Stadtvilla in Eisenstadt. Mehr als 70 bäuerliche Produzenten, Saatgutvermehrer und private Hülsenfrüchtefans folgten den tiefgründigen Ausführungen.