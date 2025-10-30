Darum war Sturms Cup-Held so eiskalt

Sturms Trainingszentrum, Donnerstagvormittag. Belmin Beganovic zog mit seinem Physio einsam seine Runden, am Platz arbeitete Oliver Christensen mit Tormanntrainer Stefan Loch am Comeback. Nach den Überstunden im Cup-Achtelfinale bei der Admira hatte Jürgen Säumel seiner Mannschaft freigegeben und stattdessen einen „Medical Window“-Tag für diverse Behandlungen angesetzt. Das nahm auch Matteo Bignetti in Anspruch, dem es Sturm zu verdanken hat, dass die Reise in die Südstadt nicht in einem Jammertal geendet hat.