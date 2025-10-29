Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tabubruch erwünscht

Sexuelle Gesundheit geht uns alle etwas an!

Gesund Aktuell
29.10.2025 06:00
Geschlechteridentität und Diversität sind auch ein Teil der modernen Sexualmedizin.
Geschlechteridentität und Diversität sind auch ein Teil der modernen Sexualmedizin.(Bild: Rawpixel Ltd./stock.adobe.com)

Was passiert, wenn man im falschen Körper geboren wurde? Wie geht es Menschen mit chronischen Krankheiten beim Sex? Warum lassen Frauen Intimoperationen durchführen?  Experten klären beim Kongress „Sexualmedizin interdisziplinär“, der vom 7.-8. November in Wien stattfindet, auf.

0 Kommentare

Dass es – zusammengerechnet gar nicht so wenige – Menschen mit unterschiedlichen Geschlechteridentitäten und sexuellen Vorlieben gibt, sollte mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Ebenso, dass dies kein Grund für Diskriminierung ist, es sich keineswegs um „unnatürliches Verhalten“ handelt und die Thematik eigentlich immer schon da war. Uns einen wir mal ehrlich: (Gesundheits)Probleme im Sexualleben betreffen sowieso fast jeden zumindest einmal im Leben. Nur spricht so gut wie niemand darüber. Das sollte sich ändern, finden Experten.

Sexualität betrifft den ganzen Menschen
Doch dies stellt nur einen Teilbereich der modernen Sexualmedizin, die sich den gesundheitlichen Aspekten des Sexuallebens widmet. Ein ganzheitlicher Ansatz, denn unser gesamter Körper und unsere psychische Befindlichkeit sind davon betroffen. Seit 11 Jahren findet daher in Wien ein Kongress statt, bei dem unterschiedliche Fachrichtungen vertreten sind und der mittlerweile die größte Fachveranstaltung auf diesem Gebiet im deutschsprachigen Raum geworden ist. Wir fassen für Sie bereits jetzt die Highlights zusammen.

Auf dem Weg vom Kind zum Erwachsenen
Für junge Menschen ist die Entdeckung der Sexualität eine natürliche, spannende Sache, die zum Erwachsenwerden und zur Selbstfindung beiträgt. Doch wie geht es jenen, die chronische oder seltene Erkrankungen zu bewältigen haben? Mukoviszidose, Diabetes, Rheuma, chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen können schon im Kindesalter auftreten. Betroffene werden dann vom Kinderarzt in die Erwachsenenmedizin übernommen – man nennt dies Transition.

Unsicherheit und Ängste
Während die Behandlungen und Betreuung vielerorts gut etabliert sind, finden psychosoziale Themen wie Sexualität, Partnerschaft und Körperbild weniger Beachtung. Im Rahmen der Entwicklung des Programms „Ready4Transition“ an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde berichteten zahlreiche Jugendliche über fehlende Gespräche zu Sexualität, Unsicherheiten im Körperbild und Ängste hinsichtlich Partnerschaft und Fruchtbarkeit. Das belastet die Mädchen und Burschen zusätzlich zu ihrer Krankheit auch psychisch enorm, kann zu sozialen Problemen, Rückzug und sogar Verschlechterung bei der Therapie führen.

Der Einsatz sexualpädagogischer Methoden in Einzelgesprächen, Peer-Programmen und Workshops könnte hier Hilfestellung bieten. Die eng interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Medizin, Psychologie, Sexualpädagogik und Sozialarbeit ist essenziell.

Zum ersten Mal verliebt? Der erste Sex? Das ist für Jugendliche mit chronischen Erkrankungen ...
Zum ersten Mal verliebt? Der erste Sex? Das ist für Jugendliche mit chronischen Erkrankungen eine besonderes Herausforderung.(Bild: motortion/stock.adobe.com)

Schönheitschirurgie im Intimbereich
Vor allem bei der operativen Korrektur der Schamlippen (Labienkorrektur, meist Verkleinerung) steigt die Nachfrage. Sind die inneren Schamlippen sehr groß oder wulstig, treten hervor und werden sogar unter der Kleidung sichtbar, ist dies nicht nur unangenehm oder optisch störend. Entzündungen, Schmerzen beim Sex, häufige Harnwegentzündungen können damit einhergehen. Da können Eingriffe erfolgreich Abhilfe schaffen.

Häufig haben Frauen aber aufgrund falscher Rollenbilder aus der digitalen Welt und der Pornografie überzogene ästhetische Vorstellungen, wie Dr. Barbara Iris Greibl, Fachärztin für Plastische Chirurgie in Wien und Leonding (OÖ) in ihrem Vortrag zu bedenken gibt: „Es bestehen Risiken unrealistischer Erwartungen sowie gesellschaftlich induzierter Schönheitsnormen, die in ausgewählten Fällen ohne psychologische Abklärung zu unreflektierten Eingriffswünschen führen können. Der Erfolg der Operation hängt nachweislich von präoperativer Aufklärung, sorgfältiger Indikationsstellung und realistischen Zielvereinbarungen ab.“

Zitat Icon

Sexuelle Gesundheit ist seit 2006 in den WHO-Kriterien für Gesundheit verankert und betrifft damit alle medizinischen Disziplinen.

Univ.-Prof. Dr. Michaela Bayerle-Eder, Präsidentin der ÖGFSSG

Mitbegründerin des Kongresses und Präsidentin der Österreichische Gesellschaft zur Förderung der Sexualmedizin und der Sexuellen Gesundheit (ÖGFSSG) Univ.-Prof. Dr. Bayerle-Eder betont immer wieder, dass sexuelle Gesundheit ein Grundrecht ist und viel öfter bei Arztbesuchen angesprochen werden sollte.

Festvortrag in der Klinik Floridsdorf

Von 7.-8. November findet in Wien der 11. Kongress „Sexualmedizin Interdisziplinär 2025“ statt. Neben Fachvorträgen gibt es auch heuer wieder einen interessanten Publikumsvortrag, diesmal über den Kunsthistoriker und Verleger Leopold Zahn, der 1890 in Wien als Mädchen zur Welt kam.

Mit 17 wurde sein Geschlecht zu „männlich“ geändert. Lesung: „Aus dem Tagebuch einer männlichen Gymnasiastin“. 7. 11., 18.10 Uhr, Klinik Floridsdorf, Veranstaltungszentrum, 1210 Wien, Brünner Straße 68. Eintritt frei. www.sexualmedizin.or.at 

So kommen bei der zweitägigen Fachveranstaltung in der Klinik Floridsdorf viele weitere Experten wie „Hormonpapst“ Univ.-Prof. DDr. Huber und DI. Dr. Nikolaus „Niki“ Popper (über HPV-Impfung) zu Wort.

Erst Mädchen, dann Mann?
Eine interessante Lesung zum Thema LGBTQIA+ Einst und Jetzt aus dem Werk „Aus dem Tagebuch einer männlichen Gymnasiastin“,  die beim Publikumsvortrag am Freitag, 7.10. frei zugänglich ist, wird von Clara Hartmann gehalten. Wie war es Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts bei der Geburt als Mädchen angesehen und als solches erzogen zu werden? Und nach und nach zu erkennen: da stimmt doch etwas nicht ...

Prof. Bayerle-Eder ergänzt: „Das 1910 erschienene Werk umfasst das 1. Trans- und Inter-Buch in Österreich und beschreibt die Geschlechtsveränderung meiner Urgroßtante/-Onkel, der ein bedeutender Autor und Kunsthistoriker war.“

Porträt von Karin Podolak
Karin Podolak
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bezahlte Anzeige
„Krone“-Gesund Talk
Warum Männer zu selten zur Vorsorge gehen
Darmkrebs verhindern
Ab 45 empfohlen: Diese Vorsorge-Methoden gibt es
Fit durch den Herbst
Was unser Körper in der kalten Jahreszeit braucht
Leben mit Diabetes
Moderne Therapien – individuell und smart
Spezialist im Talk
Was tun bei chronischen Schmerzen?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
165.169 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
128.464 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
127.579 mal gelesen
Mehr Gesund Aktuell
Tabubruch erwünscht
Sexuelle Gesundheit geht uns alle etwas an!
Krone Plus Logo
„Hatte Kopfschmerzen!“
Aneurysmen & Co.: Tickende Zeitbomben im Körper
Beliebter Trendsport
„Reformer Pilates“ macht auch Jugendlichen Spaß
Krone Plus Logo
Zu lange Wartezeiten
Burgenländerin flog für neues Knie nach Litauen
Leser fragen
Negative Folgen durch Wimpern-Wachstums-Seren?

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf