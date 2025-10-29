Sexuelle Gesundheit geht uns alle etwas an!

Auf dem Weg vom Kind zum Erwachsenen

Für junge Menschen ist die Entdeckung der Sexualität eine natürliche, spannende Sache, die zum Erwachsenwerden und zur Selbstfindung beiträgt. Doch wie geht es jenen, die chronische oder seltene Erkrankungen zu bewältigen haben? Mukoviszidose, Diabetes, Rheuma, chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen können schon im Kindesalter auftreten. Betroffene werden dann vom Kinderarzt in die Erwachsenenmedizin übernommen – man nennt dies Transition.

Unsicherheit und Ängste

Während die Behandlungen und Betreuung vielerorts gut etabliert sind, finden psychosoziale Themen wie Sexualität, Partnerschaft und Körperbild weniger Beachtung. Im Rahmen der Entwicklung des Programms „Ready4Transition“ an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde berichteten zahlreiche Jugendliche über fehlende Gespräche zu Sexualität, Unsicherheiten im Körperbild und Ängste hinsichtlich Partnerschaft und Fruchtbarkeit. Das belastet die Mädchen und Burschen zusätzlich zu ihrer Krankheit auch psychisch enorm, kann zu sozialen Problemen, Rückzug und sogar Verschlechterung bei der Therapie führen.

Der Einsatz sexualpädagogischer Methoden in Einzelgesprächen, Peer-Programmen und Workshops könnte hier Hilfestellung bieten. Die eng interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Medizin, Psychologie, Sexualpädagogik und Sozialarbeit ist essenziell.