Toronto gewinnt ohne Jakob Pöltl in Milwaukee

Jokic und Doncic mit Triple-Double

Kein Erfolgserlebnis gab es für die Detroit Pistons bei den Dallas Mavericks. Der Leader der Eastern Conference verlor 114:116 nach Verlängerung. Jamal Murray führte die Denver Nuggets mit 32 Punkten zu einem 126:115 gegen Orlando Magic und zum sechsten Sieg in Serie. Für Nikola Jokic stand ein Triple-Double aus 23 Zählern, elf Rebounds und 13 Assists zu Buche. Dreifach zweistellig schrieb auch Luka Doncic beim 143:135 der Los Angeles Lakers auswärts gegen Utah Jazz an. Er trumpfte mit 45 Punkten, elf Rebounds und 14 Assists auf. 28 Zähler gingen auf das Konto von LeBron James.