NBA

Toronto gewinnt ohne Jakob Pöltl in Milwaukee

US-Sport
19.12.2025 06:56
Brandon Ingram
Brandon Ingram(Bild: AFP/COLE BURSTON)

Nach dem Sieg in Miami am Montag haben die Toronto Raptors am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) nachgelegt und gewannen bei den Milwaukee Bucks mit 111:105. Jakob Pöltl kam wegen seiner Rückenprobleme nicht zum Einsatz. 

Der 30-jährige Wiener hat in der laufenden Saison mittlerweile acht Partien verpasst. Brandon Ingram erzielte 29 Punkte für die in der Eastern Conference drittplatzierten Kanadier, die am Samstag die Boston Celtics empfangen.

  Titelverteidiger Oklahoma City Thunder feierte mit einem 122:101 gegen die LA Clippers den 25. Saisonsieg, dem nur zwei Niederlagen gegenüberstehen. Shai Gilgeous-Alexander erzielte 32 Punkte und musste im Schlussviertel nicht mehr aufs Parkett. Die New York Knicks setzten sich bei den Indiana Pacers mit 114:113 durch und gewannen – das Finale im NBA-Cup inklusive – zum siebenten Mal hintereinander. Jalen Brunson traf sechs Sekunden vor Schluss mit einem Dreipunkter zum Endstand.

Jokic und Doncic mit Triple-Double
Kein Erfolgserlebnis gab es für die Detroit Pistons bei den Dallas Mavericks. Der Leader der Eastern Conference verlor 114:116 nach Verlängerung. Jamal Murray führte die Denver Nuggets mit 32 Punkten zu einem 126:115 gegen Orlando Magic und zum sechsten Sieg in Serie. Für Nikola Jokic stand ein Triple-Double aus 23 Zählern, elf Rebounds und 13 Assists zu Buche. Dreifach zweistellig schrieb auch Luka Doncic beim 143:135 der Los Angeles Lakers auswärts gegen Utah Jazz an. Er trumpfte mit 45 Punkten, elf Rebounds und 14 Assists auf. 28 Zähler gingen auf das Konto von LeBron James.

