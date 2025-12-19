Darum geht den VSV-Bossen jetzt wohl das „Düserl“

Schön langsam wird dieser Lauf unheimlich! Denn KAC-Stürmer Mathias From verbuchte am Mittwoch auch beim 6:3-Sieg in Fehervar zwei Tore und einen Assist. Damit hat der pfeilschnelle Däne seit der letzten Teampause Anfang November in jeder der zwölf Partien gepunktet. So eine Serie gab’s bei den Rotjacken im Grunddurchgang seit zumindest 20 Jahren nicht. „Es ist ein gutes Gefühl. Ich darf nicht zu viel darüber nachdenken – ich will einfach so weitermachen“, betont der Stürmer.