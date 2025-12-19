Trainersuche „schon weit“, Spieler müssen umbuchen

Für Stefan Kulovits, der schon im Finish der vergangenen Saison als Interimscoach fungierte, ist die kurze Zeit als Cheftrainer wohl wieder vorbei. Seine Bilanz steht nach der Trennung von Peter Stöger bei drei Niederlagen und zwei Unentschieden, ein Sieg im letzten Spiel des Jahres war ihm nicht vergönnt. „Doch man muss schon sagen, dass nicht mehr verdient gewesen wäre“, erklärte Kulovits. „Wir hatten nicht das beste Energielevel. Man hat gesehen, dass sehr viel Unzufriedenheit auf dem Platz ist, obwohl wir leidenschaftlich verteidigt haben. Jetzt tut es jedem gut, in die Pause zu gehen und mit neuer Energie zurückzukommen.“