Kanalbau: Gemeinde kassiert nachträglich saftig ab

ÖVP: „Bürgermeister dürfte vieles übersehen haben“

Die ÖVP enthielt sich der Stimmen beim Budget – „weil sicher ein Nachtrag nötig sein wird“, sagt Mandatarin Lisa Reuter. „Der Herr Bürgermeister, der immerhin seit 1997 im Amt ist, dürfte vieles übersehen haben.“ Sie kritisiert überdies mangelnde Information für die Bevölkerung und vermisst Infos über Stundungspläne. Vielen Bewohnern dürfte demnach auch nicht bekannt sein, dass die Gemeinde sich eine Million Euro in drei Tranchen bis 2028 holen wolle. „Insgesamt ergibt das derzeitige Zahlenwerk keinen Sinn. 2026 ist ein Plus geplant, aber so wie es ausschaut, machen wir 2027 wieder Miese.“