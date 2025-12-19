Kurioser Kulturkampf um Papstkreuz im Donaupark

Seit 1983 ragt im Donaupark ein stählernes Kreuz in den Himmel – das Papstkreuz. Errichtet wurde das 40 Meter hohe und 56 Tonnen schwere Ungetüm anlässlich der wohl größten Menschenansammlung, die es in der Nachkriegszeit gegeben hat. Papst Johannes Paul II. kam zu Besuch und predigte dort am 11. September 1983 vor bis zu 350.000 Menschen. Den einen gefällt es, den anderen nicht so – wie so oft Geschmackssache.