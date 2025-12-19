Brücke stürzt auf Lkw: Diese Burschen überlebten

Der Unfall schockierte ganz Österreich: In Linz stürzte im Sommer eine 50 Tonnen schwere Fußgängerbrücke auf einen Lkw. Klemens Neumüller (22) und sein Kollege (18) waren fast zwei Stunden eingeklemmt – bei vollem Bewusstsein. Jetzt erzählen er und seine Mutter, was dieses Drama bis heute mit ihnen macht.
„Krone“: Wenn Sie an den 16. Juli heuer im Sommer zurückdenken – was ist Ihnen von diesem Tag in Erinnerung geblieben? Erinnern Sie sich an den Moment des Unfalls selbst?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.