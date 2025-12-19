Brücke stürzt auf Lkw: Diese Burschen überlebten

Der Unfall schockierte ganz Österreich: In Linz stürzte im Sommer eine 50 Tonnen schwere Fußgängerbrücke auf einen Lkw. Klemens Neumüller (22) und sein Kollege (18) waren fast zwei Stunden eingeklemmt – bei vollem Bewusstsein. Jetzt erzählen er und seine Mutter, was dieses Drama bis heute mit ihnen macht.