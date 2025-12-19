Paris? London? Salzburg? Uni kämpft mit der Marke

Während überall sonst kräftig gespart wird, setzt die Universität in Salzburg auf einen neuen Markenauftritt. Dieser kostet sowohl viel Arbeitszeit als auch Geld. Im Gespräch für das neue Logo sind hier derzeit ein Löwe und ein Siegel.
Paris, London, oder doch Salzburg? Während an der Uni bereits gescherzt wird, wie international Salzburg aufgrund der Verwechslungsgefahr des Markenauftritts „Paris Lodron Universität Salzburg“ ist, scheint dieser bald der Vergangenheit anzugehören. Denn: Die Uni steckt aktuell schon wieder viel Zeit und Geld in ihren Außenauftritt – weniger als sechs Jahre nach der letzten großen Umstellung.
Dabei galt das aktuelle Design als zukunftssicher. Die damalige Richtung, an der mehr als 50 Uni-Mitarbeiter beteiligt waren, schien wasserdicht. Mitte 2020 wurden das Logo und der Text gleich als Wort-Bildmarke eingetragen.
Für das Logo ab 2026 sind ein Löwe und ein Siegel im Gespräch. Ein „Krone“-Termin bei Uni-Rektor Bernhard Fügenschuh dazu wurde kurzfristig abgesagt. Die Uni wolle ohnehin im Februar informieren.
Uni mit sechs Logos und 22 Rektoren seit 1962
Direkt nach der Wiedergründung im Jahr 1962 gab es noch gar kein Logo. 1965 wurde auf die antike Version von 1670 bis 1810 zurückgegriffen, 1973 leicht modernisiert. Die kürzeste Lebensdauer hatte das Logo von 1993. Es hielt nur bis 1995.
Zwei Jahre später wurde noch einmal auf das originale Bild zurückgegriffen – dieses Mal aber in deutlich modernerer Form. Von 2004 bis 2020 setzte die Uni auf einen sehr kreativen Schriftzug: „Universität Salzburg“, bevor 2020 das aktuelle Logo folgte.
Noch wesentlich turbulenter ging es unterdessen bei der Uni-Leitung zu. In den vergangenen 63 Jahren gab es in Salzburg 22 Rektoren – ein Schnitt von 2,9 Jahren für diese wichtige Position.
