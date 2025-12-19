Paris? London? Salzburg? Uni kämpft mit der Marke

Paris, London, oder doch Salzburg? Während an der Uni bereits gescherzt wird, wie international Salzburg aufgrund der Verwechslungsgefahr des Markenauftritts „Paris Lodron Universität Salzburg“ ist, scheint dieser bald der Vergangenheit anzugehören. Denn: Die Uni steckt aktuell schon wieder viel Zeit und Geld in ihren Außenauftritt – weniger als sechs Jahre nach der letzten großen Umstellung.