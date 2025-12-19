Vorteilswelt
Zähne verloren

Wilder Abflug in Gröden: So geht’s dem Sturzopfer

Ski Alpin
19.12.2025 06:02
Fredrik Moeller stürzte in Gröden schwer.
Fredrik Moeller stürzte in Gröden schwer.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, Screenshot Eurosport)

Die Abfahrt am Donnerstag in Gröden ist von einem schweren Sturz des Norwegers Fredrik Moeller überschattet worden. Jetzt gab der Verband die Verletzungsdiagnose bekannt.

Der 25-Jährige hatte an den berüchtigten Kamelbuckeln Probleme, verlor bei einem Sprung die Kontrolle und knallte mit voller Wucht auf die Piste. Er wurde lange behandelt und schließlich abtransportiert.

Hier der wilde Sturz im Video:

Wie der norwegische Verband am Abend mitteilte, hat Moeller Prellungen erlitten und zwei Zähne verloren.

„Den Umständen entsprechend geht es ihm gut“
Er werde nun engmaschig vom Krankenhaus und dem medizinischen Team des Verbandes betreut, um weitere Verletzungen nach so einem schweren Sturz auszuschließen. „Den Umständen entsprechend geht es ihm gut“, heißt es.

