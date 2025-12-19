Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Ulli Sima und die beste politische Idee des Jahres

Kolumnen
19.12.2025 06:00
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Ulli Sima, Wiener Öffi-Stadträtin, hatte unlängst eine bemerkenswerte Idee, die in der Flut von Nachrichten fast ein wenig untergegangen ist. Sima plant eine große Kampagne gegen das Freisprechtelefonieren und Musikhören ohne Kopfhörer in öffentlichen Verkehrsmitteln.

 Das ist, wenn nicht noch Unerwartetes passiert, der beste Einfall, den die österreichische Politik in diesem Jahr hervorgebracht hat.

Das ist nicht ironisch gemeint. Im Gegenteil: Simas Gespür für das Bedürfnis nach mehr Stille ist keine weihnachtliche Marotte. Wenn es gelingt, den Lärm der Handynutzer nur etwas runterzupegeln, wäre das eine enorme Verbesserung der Lebensqualität einer Gesellschaft, die ohnehin unter Dauerstress steht.

Lesen Sie auch:
Lautes Musikhören oder Telefonieren in den Zügen stört. Mit den neuen Straßenbahn-Garnituren ...
Viele Rückmeldungen
Was unsere Leser an den Öffis am meisten stört
09.09.2025
Sima zu Leser-Wünschen
Öffi-Stadträtin kündigt jetzt mehr Strafen an
09.09.2025

Oft beginnt das mit kleinen Belästigungen wie der lästigen Unsitte, dass Leute nicht ohne Tastenklicks in ihr Handy tippen können. Dass aber Menschen schamlos brüllend ganze Zugabteile an ihren oft ausgesprochen privaten Bedürfnissen, Einkaufswünschen und hypochondrischen Diagnosen sogar per Videotelefonat teilhaben lassen, ist einer der besonders üblen Auswüchse der modernen Technik.

Ulli Simas Offensive gegen die akustische Umweltverschmutzung mit Mobiltelefonen darf daher keinesfalls auf die Bundeshauptstadt beschränkt bleiben. Sie sollte auf die Bahn und Busse in ganz Österreich ausgeweitet werden.

Es sind nämlich oft die vermeintlich kleinen politischen Maßnahmen, die den Alltag lebbarer machen.

Porträt von Claus Pándi
Claus Pándi
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
133.857 mal gelesen
Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
113.386 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
94.438 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Ulli Sima und die beste politische Idee des Jahres
„Krone“-Kommentar
Islamisten-Terror und Zivilcourage
„Krone“-Kommentar
Regierung muss mehr auf Boden bringen. Viel mehr.
„Krone“-Kommentar
Ein Fass ohne Boden
„Krone“-Kolumne
Der Antisemitismus versteckt sich nicht mehr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf