Ulli Sima und die beste politische Idee des Jahres

Oft beginnt das mit kleinen Belästigungen wie der lästigen Unsitte, dass Leute nicht ohne Tastenklicks in ihr Handy tippen können. Dass aber Menschen schamlos brüllend ganze Zugabteile an ihren oft ausgesprochen privaten Bedürfnissen, Einkaufswünschen und hypochondrischen Diagnosen sogar per Videotelefonat teilhaben lassen, ist einer der besonders üblen Auswüchse der modernen Technik.