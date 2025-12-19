Empörung über den Wiener (Gast-)Patienten-Boykott

Viele Wiener in NÖ-Spitälern

Der freiheitliche Gesundheitssprecher Richard Punz betonte, die Ablehnung von Gastpatienten widerspreche dem Gesetz: „Wien muss wieder auf den Boden der Rechtsstaatlichkeit zurückkehren!“ ÖVP-Klubobmann Matthias Zauner zeigte auf, dass jährlich rund 120.000 Wiener ambulant und 11.000 stationär in niederösterreichischen Spitälern behandelt werden. Er wies den Vorwurf des Wien-Bashings zurück – und fing sich noch einen Ordnungsruf ein, als er in Richtung SPÖ meinte: „Ihr habt’s halt in Wien einen Stadtrat, der scheinbar fiebert, aber nicht die richtige Behandlung bekommt.“