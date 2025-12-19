Die Grippewelle hat Wien jetzt voll erwischt

Keine Einladung: Ski-Routinier Innerhofer schäumt
Weihnachten mit Fieber, Halsweh und Gelenkschmerzen im Bett? Die medizinischen Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Auffällig ist der starke Anstieg der echten Grippe. Was Experten empfehlen und was Autofahrern droht, die sich krank ans Steuer setzen.
Wien schnupft, hustet, keucht oder liegt mit Schüttelfrost und Schmerzen flach. Seit dem 9. Dezember sind wir offiziell in der Grippewelle, was ein recht früher Beginn der Saison ist.
