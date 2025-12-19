Auf der „Speck-Tour“ geht es ums Weltcup-Ticket

Während Österreichs Slalom-Herren im Weltcup in dieser Saison noch vergeblich auf den ersten Podestplatz warten, schaut es im Europacup deutlich besser aus. Der Vorarlberger Jakob Greber liegt nach den Rängen drei und zwei in der Gesamtwertung in Front und will sich jetzt in Südtirol für sein Weltcup-Debüt empfehlen.
„Natürlich wäre ich gerne gleich weitergefahren. Allerdings sollte ich das, was ich vor einem Monat konnte, immer noch können. Sonst wäre es komisch“, sagt Jakob Greber, der heute in Obereggen (It) den dritten Europacup-Slalom der Saison bestreitet. Beim Auftakt in Levi (Fin) hatte er sich mit Rang drei sein erstes EC-Podest geschnappt, zwei Tage später in Storklinten (Sd) mit Platz zwei sogar noch eins draufgelegt.
Lieblingsrennen wartet
Das Resultat: die Führung in der Slalom-Europacupgesamtwertung. „Diesen Auftakt habe ich gerne mitgenommen“, gesteht der Mellauer, der zuletzt mit seinen Teamkollegen in Pfelders trainierte und jetzt die „Speck-Tour“ in Angriff nimmt, heute in Obereggen und morgen im Fassatal startet. „Obereggen ist eines meiner Lieblingsrennen und auch in Pozza fühle ich mich mittlerweile richtig wohl.“
„Es wäre ein Weihnachtsgeschenk“
Ob das seine letzten beiden Rennen vor Weihnachten sind oder er in Alta Badia am Montag zum Weltcupdebüt kommen wird, weiß der Head-Pilot nicht. „Noch habe nichts gehört, wie es da ausschaut. Mit guten Leistungen bei diesen Rennen kann ich aber sicher nochmals eine Visitenkarte abgeben“, erklärt der Heeressportler und gesteht: „Es wäre auf jedenfalls ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn ich dabei sein könnte.“
