Auf der „Speck-Tour“ geht es ums Weltcup-Ticket

„Es wäre ein Weihnachtsgeschenk“

Ob das seine letzten beiden Rennen vor Weihnachten sind oder er in Alta Badia am Montag zum Weltcupdebüt kommen wird, weiß der Head-Pilot nicht. „Noch habe nichts gehört, wie es da ausschaut. Mit guten Leistungen bei diesen Rennen kann ich aber sicher nochmals eine Visitenkarte abgeben“, erklärt der Heeressportler und gesteht: „Es wäre auf jedenfalls ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn ich dabei sein könnte.“