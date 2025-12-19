Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Greber in der Pole

Auf der „Speck-Tour“ geht es ums Weltcup-Ticket

Vorarlberg
19.12.2025 06:00
Jakob Greber fuhr heuer bereits zweimal aufs Europacup-Podest.
Jakob Greber fuhr heuer bereits zweimal aufs Europacup-Podest.(Bild: GEPA)

Während Österreichs Slalom-Herren im Weltcup in dieser Saison noch vergeblich auf den ersten Podestplatz warten, schaut es im Europacup deutlich besser aus. Der Vorarlberger Jakob Greber liegt nach den Rängen drei und zwei in der Gesamtwertung in Front und will sich jetzt in Südtirol für sein Weltcup-Debüt empfehlen.

0 Kommentare

„Natürlich wäre ich gerne gleich weitergefahren. Allerdings sollte ich das, was ich vor einem Monat konnte, immer noch können. Sonst wäre es komisch“, sagt Jakob Greber, der heute in Obereggen (It) den dritten Europacup-Slalom der Saison bestreitet. Beim Auftakt in Levi (Fin) hatte er sich mit Rang drei sein erstes EC-Podest geschnappt, zwei Tage später in Storklinten (Sd) mit Platz zwei sogar noch eins draufgelegt.

Lesen Sie auch:
Der Vorarlberger Jakob Greber ist in bestechender Form.
Nun neuer Gesamtleader
ÖSV-Hoffnung schnappt sich nächsten Podestplatz
23.11.2025
Rang drei in Levi
ÖSV-Hoffnung startet mit Podestplatz in die Saison
21.11.2025

Lieblingsrennen wartet
Das Resultat: die Führung in der Slalom-Europacupgesamtwertung. „Diesen Auftakt habe ich gerne mitgenommen“, gesteht der Mellauer, der zuletzt mit seinen Teamkollegen in Pfelders trainierte und jetzt die „Speck-Tour“ in Angriff nimmt, heute in Obereggen und morgen im Fassatal startet. „Obereggen ist eines meiner Lieblingsrennen und auch in Pozza fühle ich mich mittlerweile richtig wohl.“

„Es wäre ein Weihnachtsgeschenk“
Ob das seine letzten beiden Rennen vor Weihnachten sind oder er in Alta Badia am Montag zum Weltcupdebüt kommen wird, weiß der Head-Pilot nicht. „Noch habe nichts gehört, wie es da ausschaut. Mit guten Leistungen bei diesen Rennen kann ich aber sicher nochmals eine Visitenkarte abgeben“, erklärt der Heeressportler und gesteht: „Es wäre auf jedenfalls ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn ich dabei sein könnte.“

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 5°
Symbol wolkig
Bludenz
1° / 8°
Symbol wolkig
Dornbirn
2° / 6°
Symbol wolkig
Feldkirch
1° / 6°
Symbol wolkig

krone.tv

Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
133.857 mal gelesen
Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
113.386 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
94.438 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Mehr Vorarlberg
Greber in der Pole
Auf der „Speck-Tour“ geht es ums Weltcup-Ticket
Jugendliche Gewalt
Teenager folterten Lehrling mit Zigarettenstummeln
Rodler in Lake Placid
Müller will seine Führung im Weltcup verteidigen
Kommunikationsprobleme
Wirbel um Standort der neuen Rheinbrücke
Große Veränderungen
Ein Facelifting für die Messe Dornbirn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf