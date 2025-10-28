Vorteilswelt
Kaufkraft-Analyse

Niederösterreicher können sich viel leisten

Niederösterreich
28.10.2025 06:00
Erfreuliche Zahlen legten Helmut Miernicki (ecoplus), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ...
Erfreuliche Zahlen legten Helmut Miernicki (ecoplus), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wolfgang Bachmayer (OGM) jetzt vor.(Bild: Gerhard Pfeffer)

Ein (erfreulicher) Blick ins Geldbörserl: Niederösterreich hat die höchste reale Kaufkraft aller Bundesländer, das ist das zentrale Ergebnis der Studie von OGM.

0 Kommentare

Positive Bilanz: Die preisbereinigte Kaufkraft liegt in unserer Heimat um 6,8 Prozent über dem österreichischen Schnitt. Das heißt: Der durchschnittliche Niederösterreicher kann sich von seinem Einkommen um 6,8 Prozent mehr Waren und Dienstleistungen kaufen als der durchschnittliche Österreicher. Damit behauptet das Bundesland seine Spitzenposition auch im Vergleich zur letzten Studie von 2008.

Gute Zahlen trotz hoher Inflation
„Auch wenn die Inflation viele Menschen belastet, zeigt diese Studie deutlich auf: Die Niederösterreicher können sich von ihrem Einkommen mehr leisten als die Bewohner in jedem anderen Bundesland. Wir leben in einer wohlhabenden und wirtschaftsstarken Region. Darauf wollen wir uns aber nicht ausruhen. Nun gilt es, auf den guten Ergebnissen aufzubauen und uns mit Innovationsgeist und Tatkraft weiterzuentwickeln“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Eine wesentliche Erkenntnis ist, dass es in Niederösterreich hohe Einkommen und ein vergleichsweise günstiges Preisniveau gibt. Günstiger sind beispielsweise Mieten, Gastronomie und persönliche Dienstleistungen. OGM-Geschäftsführer Wolfgang Bachmayer: „Niederösterreich hat sich in den vergangenen Jahrzehnten vom Mittelfeld der Republik ins Spitzenfeld vorgearbeitet. Unsere Studie belegt, dass Niederösterreich nicht nur hohe Löhne und Gehälter hat, sondern auch recht niedrige Preise und Lebenshaltungskosten. Das führt zur höchsten realen Kaufkraft pro Kopf in Österreich.“ Aber die Altersarmut ist im Vergleich der Bundesländer weniger verbreitet. Ein wichtiger Grund für die geringen Lebenshaltungskosten sind die günstigen Wohnkosten, was die Attraktivität des Bundeslands zusätzlich erhöht. Interessant ist auch der Vergleich zu Wien: Wien ist das Bundesland mit der geringsten realen Kaufkraft, im Vergleich zu 2008 bedeutet das einen Abstieg.

Waldviertel und Mostviertel holen auf
Das Wiener Umland sowie die Bezirke Mödling, Korneuburg und Tulln weisen die höchste Kaufkraft auf. Das Wald- und Mostviertel haben laut Bachmayer in den letzten Jahren deutlich zugelegt.

„Als Wirtschaftsagentur des Landes gehört es auch zu den Aufgaben von ecoplus, über Faktoren Bescheid zu wissen, die die Attraktivität unseres Wirtschaftsstandorts beeinflussen. Die Kaufkraft ist ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Stärke einer Region. Ist diese hoch, bedeutet das für Unternehmen auch gute Rahmenbedingungen für Investitionen“, meint dazu ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki.

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Niederösterreich

