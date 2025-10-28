Niederösterreicher können sich viel leisten

Eine wesentliche Erkenntnis ist, dass es in Niederösterreich hohe Einkommen und ein vergleichsweise günstiges Preisniveau gibt. Günstiger sind beispielsweise Mieten, Gastronomie und persönliche Dienstleistungen. OGM-Geschäftsführer Wolfgang Bachmayer: „Niederösterreich hat sich in den vergangenen Jahrzehnten vom Mittelfeld der Republik ins Spitzenfeld vorgearbeitet. Unsere Studie belegt, dass Niederösterreich nicht nur hohe Löhne und Gehälter hat, sondern auch recht niedrige Preise und Lebenshaltungskosten. Das führt zur höchsten realen Kaufkraft pro Kopf in Österreich.“ Aber die Altersarmut ist im Vergleich der Bundesländer weniger verbreitet. Ein wichtiger Grund für die geringen Lebenshaltungskosten sind die günstigen Wohnkosten, was die Attraktivität des Bundeslands zusätzlich erhöht. Interessant ist auch der Vergleich zu Wien: Wien ist das Bundesland mit der geringsten realen Kaufkraft, im Vergleich zu 2008 bedeutet das einen Abstieg.