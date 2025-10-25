Three Ducatis on the podium
Bagnaia celebrates start-finish victory in Malaysia sprint race
Francesco Bagnaia has won the sprint race in Malaysia in commanding style. The Ducati rider rode to a start-finish victory on Saturday in the absence of world champion Marc Marquez. The two Gresini riders Alex Marquez and Fermin Aldeguer completed the podium.
Pedro Acosta finished fourth, with the other KTMs finishing ninth, eleventh and 16th with Enea Bastianini, Pol Espargaro and Brad Binder.
The result:
Also not on the grid alongside Marquez were the injured Jorge Martin (Aprilia) and Maverick Vinales (KTM).
