Bitter! Rapid-Topscorer Mbuyi fällt lange aus

Bittere Nachrichten für alle Fans von Grün-Weiß: Der SK Rapid muss einige Zeit auf Claudy Mbuyi verzichten!
Wie die Hütteldorfer am Mittwoch, einen Tag vor dem Heimspiel in der Conference League gegen Fiorentina, mitteilten, fällt der französische Stürmer „mit einer muskulären Verletzung für die kommenden Spiele aus“.
Rapids aktueller Topscorer
Weitere Details zur Blessur oder zur Ausfallsdauer gab es nicht. Mbuyi ist mit sechs Toren und drei Assists Rapids aktueller Topscorer in dieser Saison.
