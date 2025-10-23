Schlaganfall: Wenn jede Sekunde zählt!

„Plötzlich einsetzende Lähmungen oder Taubheitsgefühle, Sprachstörungen, hängender Mundwinkel, heftige ungewöhnliche Kopfschmerzen, Schwindel oder Sehstörungen – bei diesen Symptomen muss sofort gehandelt und Hilfe geholt werden“, erklärt Prim. Univ.-Prof. Dr. Jörg Weber, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) und Vorstand der Neurologie am Klinikum Klagenfurt. Ein Schlaganfall entsteht durch eine verstopfte oder geplatzte Hirnarterie, wodurch bestimmte Gehirnareale plötzlich nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden.

Bereits beim Absetzen des Notrufs sollte unbedingt der Verdacht auf einen Schlaganfall erwähnt werden – ebenso, falls bekannt, die aktuell eingenommenen Medikamente der betroffenen Person. Eine rasche Verlegung in eine spezialisierte neurologische Einheit (Stroke Unit) ist entscheidend. Dort erfolgt eine gezielte Diagnostik, die akute Versorgung sowie der Start präventiver Maßnahmen, um mögliche Folgeschäden zu minimieren.