Handy und Drogen im Häfen: Welche Lösung gibt es?

Die Kriminalität in Österreichs Gefängnissen ist konstant steigend. Bereits jeder dritte Inhaftierte ist im Schnitt drogenabhängig, und binnen zwei Jahren wurden gut 2500 Smartphones und Handys beschlagnahmt. Welche Ideen haben Sie, um unsere Haftanstalten wieder sicherer zu machen?
Jeden Tag werden mehr als drei illegal eingeschmuggelte Geräte bei Kontrollen entdeckt. Dass hier also Verbesserungsbedarf besteht, ist unbestritten. Ein weiteres Problem stellt der Drogenkonsum in unseren Haftanstalten dar. Bereits jeder dritte Gefangene befindet sich in einem medizinisch bewachten Substitutionsprogramm.
Ihre Meinung zählt!
Was kann unternommen werden, um Österreichs Justizanstalten wieder sicherer und vor allem frei von Drogen zu gestalten? Wie kann gegen den Schmuggel von illegalen Waren in Gefängnissen vorgegangen werden? Welche Bereiche würden Sie dabei priorisieren und warum? Wir freuen uns auf Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!
