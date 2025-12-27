Waldbrand auf Nordkette: Feuer breitet sich aus

Betroffen ist ein Gebiet östlich der Höttinger Alm, die auf ca. 1500 Meter liegt. Die Alm selbst sei aber nicht betroffen, hieß es von der Leitstelle, sondern ein bewaldeter Berghang. Die erste Meldung zum Waldbrand erreichte die Leitstelle Tirol am Samstag um 12.51 Uhr. Ursprünglich war von 20 mal 20 Quadratmetern die Rede gewesen, mittlerweile dürfte die betroffene Fläche aber etwas größer geworden sein. Gegen 15.30 Uhr erklärte die Polizei gegenüber der „Krone“: „Das Feuer breitet sich nach wie vor aus, es ist noch nicht unter Kontrolle.“