Waldbrand auf Nordkette: Feuer breitet sich aus

Auf der Innsbrucker Nordkette ist am frühen Samstagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen, die daraus resultierende Rauchwolke weithin sichtbar. Der Einsatz mit zahlreichen Feuerwehren, mehreren Hubschraubern und der Bergrettung ist auch zweieinhalb Stunden später noch im Gange, das Feuer noch nicht unter Kontrolle.
Betroffen ist ein Gebiet östlich der Höttinger Alm, die auf ca. 1500 Meter liegt. Die Alm selbst sei aber nicht betroffen, hieß es von der Leitstelle, sondern ein bewaldeter Berghang. Die erste Meldung zum Waldbrand erreichte die Leitstelle Tirol am Samstag um 12.51 Uhr. Ursprünglich war von 20 mal 20 Quadratmetern die Rede gewesen, mittlerweile dürfte die betroffene Fläche aber etwas größer geworden sein. Gegen 15.30 Uhr erklärte die Polizei gegenüber der „Krone“: „Das Feuer breitet sich nach wie vor aus, es ist noch nicht unter Kontrolle.“
150 Feuerwehrleute vor Ort
Die Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren aus dem Stadtgebiet und aus Innsbruck-Land stehen im Einsatz, die Polizei sprach gegenüber der „Krone“ von rund 150 Personen. Zur Unterstützung rückte außerdem die Bergrettung aus.
Drei Hubschrauber vor Ort, zwei weitere angefordert
Von der Luft aus löschen die beiden Polizeihubschrauber von Tirol und Vorarlberg sowie ein Rettungshubschrauber. „Angefordert wurde außerdem der Polizeihubschrauber von Salzburg und ein weiterer Rettungshubschrauber“, hieß es von der Polizei. Zudem steht das Lageteam des Bezirksfeuerwehrverbandes im Einsatz.
Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Was den Brand ausgelöst hat, ist bislang völlig unklar.
Über 100 Meldungen bei Leitstelle
Die Rauchwolke wuchs beständig und war weithin sichtbar, weshalb in der ersten Stunde nach Ausbruch des Brandes zahlreiche besorgte Bürger die Leitstelle anriefen. „Wir haben über 100 Meldungen bekommen und es gehen immer noch welche ein“, hieß es von der Leitstelle Tirol gegen 14 Uhr.
