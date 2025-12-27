Sinnlos-Jobs: „Weg damit, egal welche Partei!“

Vorteilswelt
27.12.2025 14:30
Das Wiener Rathaus
Das Wiener Rathaus

Die nicht amtsführenden Stadträte in Wien landen immer wieder in den Schlagzeilen, und der jüngste „Krone“-Bericht sorgte einmal mehr für Aufregung in den Kommentarspalten. Wir haben die Lesermeinungen zu den Sinnlos-Stadträten hier für Sie zusammengefasst.

Sechs nicht amtsführende (ohne Aufgabengebiet) Stadträte leistet sich die Hauptstadt. Diese verursachen immerhin jährliche Kosten von ca. 952.000 Euro, womit durchaus Einsparpotenzial vorhanden wäre. Wenig verwunderlich ist daher, dass auch die Leser hier viele Sparmöglichkeiten sehen. 

Streichen und nicht wieder etwas vergeben was die eh nicht bringen.. die sogenannte Experten kosten uns auch noch eine Menge Gelder. Und das alles auf die Kosten vom Volk. Nur bei uns sparen wird zu wenig sein..den wir werden schon genug abgezockt
Es wird beim Volk gespart und bei den Beamten.
Es ist schon lange überfällig, das bei den Politikern gespart wird. Geht ganz einfach durch Streichungen.
Alles was sinnlos ist und Steuergeld dadurch sinnlos verschwendet: weg damit. Egal welche Partei
„Werden schon genug abgezockt“
Selten waren sich die „Krone“-Leser so einig wie bei diesem Thema. Es muss sich etwas tun und Lösungen sind gefordert. Die Mehrheit versteht nicht, wozu man fast eine Million Euro im Jahr für Positionen ohne wirklich erkennbaren Mehrwert ausgibt. 
 

Gespart wird halt bei den Kleinen. Wie immer halt. Und wenn es sich nicht ausgeht, dann werden halt die Gebühren erhöht.
Die größte Einsparung wäre: endlich den Bundesrat abschaffen. Den braucht wirklich niemand und kostet ein Vermögen.
„Augenauswischerei“
Manche der Leser sehen aber trotz der Berichterstattung und des öffentlichen Drucks bei diesem Thema kein Licht am Ende des Tunnels. „Sollten diese Posten wirklich gestrichen werden, schlagen diese Personen eben woanders in der Politik wieder auf“, meint dazu etwa xxsonichtxx. Kommentare wie dieser sind des Öfteren zu lesen und verdeutlichen einem, wie schwarz manche Mitbürger die Zukunft des politischen Geschehens betrachten und wie viele offenbar schon resigniert haben.
  

Diese sinnlosen Posten sind mit hervorragenden Managern besetzt, die in der Privatwirtschaft wesentlich mehr erwirtschaften könnten, als sie jetzt durch ihre Kontrollfunktion einsparen. Also weg damit!
Augenauswischerei ,sollten diese Posten wirklich gestrichen werden, schlagen diese Personen eben woanders in der Politik wieder auf ....
Ja, aber man hört egal von welcher politischen Seite immer man könnte, man sollte und dann verlaufen genau diese Vorschläge im Sand. Bis es wieder von einer anderen Seite kommt, man könnte, man sollte. Aber man sägt ja nicht an dem Ast, auf dem man so bequem sitzt.
Hans1958 wundert sich, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Das fragen sich in der Tat viele User. Die Politik ist jedenfalls gefordert.

Wie konnte man überhaupt solch sinnlose und . v.a. teure Amterln überhaupt intsallieren..
Was ist Ihre Meinung zu den Sinnlos-Stadträten? Wie würden Sie hier vorgehen? Welche weiteren Sparmöglichkeiten sehen Sie im politischen Geschehen aktuell? Wir sind gespannt auf weitere Meinungen und interessante Diskussionen in den Kommentaren!

