Sinnlos-Jobs: „Weg damit, egal welche Partei!“

Die nicht amtsführenden Stadträte in Wien landen immer wieder in den Schlagzeilen, und der jüngste „Krone“-Bericht sorgte einmal mehr für Aufregung in den Kommentarspalten. Wir haben die Lesermeinungen zu den Sinnlos-Stadträten hier für Sie zusammengefasst.
Sechs nicht amtsführende (ohne Aufgabengebiet) Stadträte leistet sich die Hauptstadt. Diese verursachen immerhin jährliche Kosten von ca. 952.000 Euro, womit durchaus Einsparpotenzial vorhanden wäre. Wenig verwunderlich ist daher, dass auch die Leser hier viele Sparmöglichkeiten sehen.
„Werden schon genug abgezockt“
Selten waren sich die „Krone“-Leser so einig wie bei diesem Thema. Es muss sich etwas tun und Lösungen sind gefordert. Die Mehrheit versteht nicht, wozu man fast eine Million Euro im Jahr für Positionen ohne wirklich erkennbaren Mehrwert ausgibt.
„Augenauswischerei“
Manche der Leser sehen aber trotz der Berichterstattung und des öffentlichen Drucks bei diesem Thema kein Licht am Ende des Tunnels. „Sollten diese Posten wirklich gestrichen werden, schlagen diese Personen eben woanders in der Politik wieder auf“, meint dazu etwa xxsonichtxx. Kommentare wie dieser sind des Öfteren zu lesen und verdeutlichen einem, wie schwarz manche Mitbürger die Zukunft des politischen Geschehens betrachten und wie viele offenbar schon resigniert haben.
Hans1958 wundert sich, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Das fragen sich in der Tat viele User. Die Politik ist jedenfalls gefordert.
Was ist Ihre Meinung zu den Sinnlos-Stadträten? Wie würden Sie hier vorgehen? Welche weiteren Sparmöglichkeiten sehen Sie im politischen Geschehen aktuell? Wir sind gespannt auf weitere Meinungen und interessante Diskussionen in den Kommentaren!
